Vigarano, ultima uscita. A Treviso prove generali

Oggi, nel tardo pomeriggio, ultimo test pre campionato per la Pallacanestro Vigarano, di scena, con palla a due alle ore 18.30, sul campo di Treviso, in quella che sarà la prima uscita fuori casa, contro una pari categoria. Biancorosse al completo, con Margherita Tintori disponibile dopo aver smaltito un fastidio al ginocchio destro.

"Circa una settimana fa abbiamo avuto qualche stop per alcuni acciacchi muscolari – dice il vice coach biancorosso Gianluca Mancinelli –, da lunedì siamo ritornati al completo, martedì si è fermata Tintori per un fastidio al ginocchio destro, è stata subito vista dal fisioterapista e l’abbiamo già recuperata. Abbiamo lavorato molto bene, abbiamo faticato a rimettere la marcia lunedì, dopo il fine settimana di riposo, dopo di che abbiamo lavorato bene".

Mancinelli entra nel merito del test di domani in terra trevigiana. "Sarà la prima gara contro una pari categoria, test importante, affronteremo Treviso, che punta a fare un buonissimo torneo, con buonissime giocatrici, allenata da un coach come Matassini, del quale ho molta stima e che ammiro molto. Il ritmo sarà alto, bisognerà che capiamo e vediamo se abbiamo assorbito le nostre idee di base, un composto a livello offensivo e difensivo, se ci divertiamo nel giocare con le nostre regole. Le rotazioni saranno abbastanza ampie, ci saranno minuti più intensi a livello di qualità per le giocatrici che ci aiuteranno a definire le prime rotazioni della gara di sabato 5 ottobre ad Ancona.

Giocare contro squadre così forti ci aiuta a capire davvero le cose sulle quali dobbiamo lavorare. Bellissimo esame di prova, sarà stimolante, dobbiamo analizzare a che punto siamo come squadra, cercando di compattarci, avendo le idee chiare per cominciare al meglio il campionato".