Vigevano contro i fischi: "Situazione inspiegabile"

Ritrovare la sintonia con l’ambiente per continuare la rincorsa all’obiettivo stagionale che è la salvezza nel campionato di basket di Serie A2. La Elachem Vigevano, reduce dal larghissimo successo con la diretta contendente Latina (ultima in classifica) che è costata la panchina a coach Di Manno, punta l’attenzione verso un’altra sfida importante, quella di domenica in casa contro Agrigento, sperando di ritrovare il “sesto uomo“, il pubblico che è sempre stato un autentico fattore a Vigevano ma che, in occasione della sconfitta della scorsa settimana nel turno infrasettimanale contro Treviglio, non ha lesinato mugugni e fischi.

Un atteggiamento che non è andato giù a coach Lorenzo Pansa (nella foto), come si evince dalle sue dichiarazioni in merito all’accaduto. "Davvero non me lo spiego – sono le parole dell’allenatore dopo i fatti della gara contro Treviglio – Sapevamo tutti che sarebbe stata una stagione molto difficile e che la nostra squadra ha oggettivamente dei limiti. Ma questi ragazzi danno tutto, sia in settimana che in partita, e meritano di essere rispettati. Se qualcuno vuole un bersaglio colpisca me, ma lasci stare loro". Peraltro la stagione ducale è iniziata con il doppio infortunio di Kristofers Strautmanis e Lorenzo D’Alessandro, il primo rientrato soltanto domenica scorsa, il secondo ancora fermo ai box per un tempo indefinito, che ha accorciato le rotazioni e probabilmente modificato le gerarchie che il tecnico di Casale Monferrato aveva in mente ad inizio campionato. "Quando si è in emergenza si deve fare con quello che si ha – conferma l’allenatore nella sua analisi – e anche i piani di lavoro subiscono dei cambiamenti".

Nel gruppo è stato inserito Alessandro Amici, giocatore di categoria e d’esperienza, che sta fornendo il suo contributo e che ha innalzato la qualità del gioco complessivo della squadra vigevanese. "Noi andiamo avanti – afferma – il nostro percorso è appena iniziato e si chiuderà solo a giugno". Ma le intemperanze del pubblico ducale, una vera anomalia per Vigevano, non sono piaciute nemmeno al general managere Marino Spaccasassi, l’uomo che in questi ultimi dieci anni ha costruito il miracolo Vigevano. "Contro Treviglio dalle tribune, e specifico non quelle dove si trovano gli Ultras, si sono alzate offese personali verso un nostro giocatore - denuncia il dirigente della squadra lombarda -. Un fatto inammissibile che condanniamo nel modo più deciso. Un conto è esercitare il diritto di critica – aggiunge – e anche contestare se si vuole. Ma ci sono modi e modi per farlo, e questo è intollerabile. Dico a queste persone che per comportarsi così possono restare a casa. E a tutti che, se le cose non cambieranno, l’anno prossimo ci si dovrà trovare un altro passatempo. Noi tutti non apparteniamo a questo genere di persone e siamo stufi di questi atteggiamenti che non giovano a nessuno".