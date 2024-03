Vigilia del derby Costone-Mens Sana. Tognazzi: "In campo con entusiasmo"

È già vigilia del primo derby dell’anno. La Mens Sana proverà a difendere il primato contro i padroni di casa di Tozzi, anch’essi reduci da due vittorie nella seconda fase. "Andiamo ad affrontare la squadra a mio avviso più forte del campionato nonostante qualcuno abbia cercato di dire che noi siamo la favorita". Così, senza giri di parole, un grande ex come Vittorio Tognazzi (nella foto) che ieri alla ripresa degli allenamenti ha parlato ai microfoni del club. "Il Costone sulla carta è molto più forte di noi ma andremo domani in casa loro con grande entusiasmo dopo due belle vittorie nelle prime due giornate della seconda fase contro San Vincenzo e Prato. Vogliamo provare ad andare più avanti possibile e siamo reduci da una vittoria, quella contro Prato, ottenuta davanti a quasi mille persone che per noi oggettivamente è bellissimo. Siamo contenti di aver riportato entusiasmo e qualche persona che magari era da un po’ che mancava la palazzetto". Il numero 42, uscito per cinque falli a 2 dalla fine contro Prato, era tra i più festanti mercoledì sera. "Prima che essere un giocatore della Mens Sana sono da sempre un tifoso biancoverde per cui, specie quando sono fuori questa parte esce in maniera evidente. Ero davvero felicissimo per una vittoria contro una squadra che tecnica è più forte di noi ma siamo stati bravi a portare la partita sul piano tattico più congeniale, cioè quello del ritmo e a prendersi due punti davvero importanti. Domani al PalaOrlandi dobbiamo metterci tanto cuore – ha concluso la guardia della ‘Note di Siena’ - se guardiamo i due roster ci sono almeno 20 punti di scarto ma noi andremo la con tutto quello che abbiamo nonostante una settimana molto impegnativa. Ma ci proveremo fino in fondo".

Guido De Leo