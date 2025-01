Vignola batte Granarolo. Modena, undicesima di fila

Serie C: grande vittoria interna della Roadhouse Vignola (Cappelli 19, Torricelli R. e Vucenovic 14, Besozzi e Torricelli F. 7), che ha la meglio 73-68 su Cmp Granarolo. I giallo-neri scavano il solco nella prima frazione, volando 27-15 e rimanendo avanti in doppia cifra anche alla pausa (47-37). Nel secondo tempo, i bolognesi provano a rimontare, ma Vignola è brava a ribattere colpo su colpo.

Divisione Regionale 1: altro successo per una Modena Basket (Mengozzi 20, Lelli 13, Guardasoni L. 9, Nasuti 7) che espugna 65-75 il parquet di Correggio, prendendosi l’undicesimo risultato utile consecutivo. Gli arancio-neri torneranno sul campo amico sabato 1 febbraio (ore 18.30), per il derby di ritorno contro la Ottica Amidei Castelfranco, la quale nel frattempo ha osservato il proprio turno di riposo dopo il passo falso di Parma nel turno infrasettimanale. Sconfitta interna, invece, per la PT Medolla (Vivarelli 15, Guagliumi e Mattioli 9, Moussjid 8), che cede il passo 60-65 a Basketreggio, al termine di un match equilibrato e deciso negli ultimi minuti.

Serie B femminile: successo nella prima di ritorno per la Wamgroup Cavezzo, che archivia 62-77 la pratica Scandiano, trascinata dall’enorme prestazione del duo Verona (30) – Togliani (27). Le modenesi, dopo essere andate al riposo avanti di 13 lunghezze, riescono a mantenere il gap sfruttando le basse percentuali al tiro da parte delle padrone di casa, riuscendo a prevalere anche nei break di terza e quarta frazione. Quarta vittoria consecutiva per le Basketball Sisters Piumazzo (Melloni 16, Tumeo 15, Koral 13, Bortolani e Giuseppone 9, Cattabiani 8), che frenano 77-62 la BSL San Lazzaro. Partono meglio le ospiti (19-22 alla prima sirena), ma l’11-0 delle Sisters vale l’inerzia del punteggio, sentenziata dopo l’intervallo lungo, quando viene toccato il massimo vantaggio (+22) dalle ragazze di coach Palmieri.