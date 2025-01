Vignola perde al fotofinish. Modena batte la capolista

Serie C: perde al fotofinish la Roadhouse Vignola (Perez 15, Torricelli R. 14), che lascia i 2 punti in quel di Argenta. I giallo-neri gettano al vento un referto rosa sperato per 37’ su 40. Nonostante il vantaggio quasi in doppia cifra, il capitano locale Cortesi piazza 14 dei 17 punti personali di serata nell’ultima frazione, determinanti per accaparrarsi la posta in palio e per frenare la truppa di coach Landini.

Divisione Regionale 1: cade la capolista Piacenza che, dopo 15 risultati utili consecutivi, si ferma alle ’Ferraris’. Modena Basket (Guazzaloca 16, Nasuti 13, Mengozzi 12, Lelli 11), infatti, si impone nettamente con il punteggio di 80-66. Gara già in archivio dopo i primi 20’, dove gli arancio-neri hanno già il ventello di margine (46-26). Stop interno per la Ottica Amidei Castelfranco (Dawson 21, Tomesani 17, Del Papa 10), che lascia strada 72-78 alla Vis Persiceto. Gli ospiti vanno in vantaggio alla prima sirena, con Mazzoli che si carica sulle spalle i suoi infilando 15 punti consecutivi, per il 34-43 della pausa, nonostante un grande Dawson che tiene a galla la Ottica Amidei. Il terzo quarto è da dimenticare per i bianco-verdi che, però, rimontano e riaprono tutto a circa 3’ dalla fine del match, spinti da Roncarati e dall’energia del duo Del Papa-Vannini. Sul più bello si spengono le speranze modenesi, con Vis che vince la quarta partita in fila. Sconfitta anche per PT Medolla (Giovanelli e Luppi 13, Mattioli 12, Vivarelli 11), 77-83 contro Anzola. Il 35-48 accumulato dagli ospiti nei quarti dispari è risultato determinante per l’esito dell’incontro.

Serie B femminile: la Wamgroup Cavezzo (Siligardi 21, Bernardoni 17, Verona 15, Maini 14) passeggia al Pala “Pratizzoli” di Fidenza, scrivendo 45-87 sul tabellone. Cavezzo gioca una partita attenta sin dalla palla a due, contro un avversario che si presentava con 6 vittorie nelle ultime 7 gare disputate. Il 12-22 di fine primo quarto è seguito dal 5-20 di break che fa volare le modenesi, le quali gestiscono senza mai voltarsi indietro. Successo anche per le Basketball Sisters Piumazzo (Tumeo 21, Melloni 13, Giuseppone 10), che hanno la meglio sulla Virtus Cesena per 78-75.