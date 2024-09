Virtus a misura di Galetti. Bene Valentini e Anaekwe

Virtus Imola

93

Fabriano

86

VIRTUS IMOLA: Masciarelli 19, Fiusco 5, Morina 2, Valentini 13, Vaulet 16, Anaekwe 19, Kadjividi 4, Ambrosin 6, Ricci 9, Galicia, Magagnoli ne, Vannini ne, Santandrea ne. All. Galetti.

FABRIANO: Carta 9, Pierotti Alles 17, Dri 17, Centanni 15, Molinaro 6, Pisano 12, Scandiuzzi 2, Romagnoli, Raucci 8, Ottoni. All. Niccolai.

Parziali: 26-19, 56-44, 70-60

IMOLA

La Virtus prosegue la sua marcia di avvicinamento al campionato, questa volta la squadra giallonera ha affrontato i pari categoria di Fabriano ed è arrivata una convincente vittoria. Gli uomini di coach Galetti si sono imposti nonostante nelle rotazioni mancasse il capitano Francesco Magagnoli, tenuto a riposo per un piccolo problema fisico. I gialloneri rispetto a quanto avvenuto la settimana prima a Ferrara, sono riusciti a tenere il ritmo e a mettere in pratica le situazioni tattiche preparate dallo staff tecnico nelle ultime settimane.

Gli imolesi sono sempre stati davanti nel punteggio con i marchigiani costretti a inseguire fin dal primo quarto, la V imolese ha giocato bene in attacco distribuendo i punti con ben quattro elementi in doppia cifra. Masciarelli e Anaekwe a fare la parte dei leoni con 19 punti a testa, poi il solito Vaulet uno che corre, e sovrasta fisicamente gli avversari e trova il canestro con una certa facilità. Poi c’è stato Valentini che ha fatto bottino con un’ottima prestazione offensiva, abbinata alla regia in cui si sta inserendo un po’ alla volta Gian Marco Fiusco.

Sta facendo ottime cose Obinna Anaekwe capace di raccogliere un buon fatturato offensivo e allo stesso tempo essere determinante sotto il proprio canestro. E’ una Virtus che comincia ad essere sempre più in linea alle squadre di Galetti, dove si segna sempre tanto e c’è una spiccata anima offensiva.

Dopo oltre un mese di lavoro i gialloneri stanno diventando squadra, c’è ancora qualche piccolo passaggio a vuoto, ma è una questione di tempo per vedere un gruppo che si troverà a memoria sul campo e negli schemi disegnati da Galetti sulla lavagnetta usata nel pre gara e nei time out. Ora c’è solo da rifinire la preparazione curando alcuni dettagli. Domani la Virtus doveva giocare l’ultima amichevole a Lugo con il Perigine Valsugana, il test è stato annullato per l’indisponibilità dell’impianto utilizzato per l’emergenza maltempo.

Antonio Montefusco