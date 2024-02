Virtus, arriva Fabriano. Il tecnico Zappi:: "Voglia di rivalsa»

Si torna in campo. Stasera la Virtus gioca nuovamente in casa, stavolta i gialloneri affrontano Fabriano. Una partita per riscattare la sconfitta interna rimediata sabato sera con Roseto. Un match che la V imolese affronta in emergenza: "Non ci sarà Luca Valentini – commenta coach Zappi –, lo si era capito durante la partita con Roseto quando lo staff medico mi aveva fermato sul suo utilizzo. E’ un infortunio muscolare, non sappiamo ancora quantificare l’entità del tempo di recupero, dubito che possa essere della partita anche a Faenza; i nostri medici stanno lavorando sodo per averlo il prima possibile. Quando piove alla fine grandina sempre, anche Alberti ha avuto un problema durante la sfida di Roseto e non ci sarà nemmeno lui. Come per Valentini, credo che pure Alessandro non farà parte del gruppo che giocherà il derby a Faenza, peccato per le assenze di entrambi". Una Virtus che vuole tornare a fare risultato dopo tre stop consecutivi. C’è da muovere la classifica: "Conosco bene la mia squadra, so cos’ha dentro, mi aspettouna grande carica agonistica. Mai avuto problemi a giocare faccia contro faccia, mi aspetto l’ennesima gara con una grande squadra, giocata a viso aperto, la nostra voglia di rivalsa all’ingiustizia subita può essere un valore aggiunto".

Al PalaRuggi arriva Fabriano quinta con 26 punti. Un’avversaria impegnativa visto il periodo che sta attraversando: "Prima di perdere a Faenza arrivavano da cinque vittorie consecutive, c’è la consapevolezza di dover affrontare una delle squadre più in forma del campionato. I marchigiani hanno tante frecce nel proprio arco, tanti giocatori che possono risolverla in pochissimi minuti. Proveremo ad andare oltre le nostre possibilità, Fabriano è una formazione diversa dall’andata. Ci attende un altro banco di prova, dobbiamo dimostrare quello che valiamo. Vogliamo prenderci quello che meritiamo, senza favori o ingiustizie, la cosa bella del gruppo è aver fatto innamorare di nuovo il pubblico". Intanto il club ha pagato l’ammenda per Dario Masciarelli squalificato e stasera sarà in campo.