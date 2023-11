Virtus e Andrea Costa Ora serve continuità

di Luca Monduzzi

La trasferta di Roseto non sarà una partita come le altre.

Da un lato per l’indubbia caratura dell’avversario, dall’altro per i ricordi che affiorano nella mente di coach Emanuele Di Paolantonio, che a Roseto (tre stagioni dal 2015 al 2018) ha vissuto il suo esordio da capo allenatore.

"Sono passati anni da quando ho allenato a Roseto, ma è sempre una partita diversa dalle altre perché lì ho iniziato la carriera e ho ricordi bellissimi non solo del campo, ma anche di tutte le persone incontrate. Anche se quella attuale è una società diversa rispetto a quella in cui ho lavorato, ci sono tanti fili conduttori nella dirigenza e nello staff. Sarà una partita diversa rispetto alle altre, come spero sia anche l’epilogo visto che le ultime due volte che sono tornato a Roseto ho sempre perso".

Al PalaMaggetti (palla a due alle ore 18) non ci sarà ancora Drocker in campo, nell’Andrea Costa che affronta una delle migliori formazioni del girone. "Una squadra che non ha bisogno di presentazioni – continua Di Paolantonio – e basta indicare quattro nomi. In primis coach Franco Gramenzi che reputo il miglior allenatore di questa categoria, sicuramente il più vincente, e con lui iniziai a fare il vice a Teramo in A2. Poi sul campo ci sono Mantzaris, Poletti e Santiangeli. Hanno una squadra con un obiettivo chiaro, con giocatori che hanno vinto l’Eurolega o che facevano 20 punti e 10 rimbalzi in A2, e accanto a loro ci sono altri ottimi giovani. Affrontiamo la squadra che attacca che tira meglio da due (con 57 per cento) ed è prima per canestri da due, mentre noi siamo quella che concede meno tentativi da due: dovremo continuare su questo aspetto contro una squadra che al contrario attacca bene l’area".

Roseto oggi, quindi il calendario proporrà le quattro sfide con Lumezzane, Vicenza, Taranto e Ozzano per un’Andrea Costa che sta mostrando passi avanti gara dopo gara. "Stiamo raccogliendo i frutti di quanto fatto ad agosto e nei prossimi 40 giorni capiremo bene i valori della classifica. Adesso è ora di continuare il lavoro in palestra per portare a casa più frutti possibili", conclude l’allenatore dell’Andrea Costa.