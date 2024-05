Virtus e Lasi: addio dopo cinque anni. Rescissione anche dal settore giovanile

Si interrompe dopo 5 stagioni l’avventura di coach Maurizio Lasi (nella foto) alla Virtus. Dopo l’esonero dalla prima squadra, arrivato nello scorso mese di marzo, le parti hanno trovato un accordo consensuale di rescissione anche per quanto riguarda il settore giovanile, di cui il coach faentino era responsabile tecnico. Un’avventura lunga e costellata da grandi traguardi quella di Lasi in Piazzetta Don Perucatti. Arrivato a capo del settore giovanile virtussino nella stagione 2019/20 dopo la brutta esperienza vissuta alla Mens Sana nell’anno del fallimento sotto la presidenza Macchi, Lasi ha avuto il difficile compito di gestire i giovani rossoblu negli anni del Covid dove gli allenamenti venivano gestiti per di più on line ed in cui il ritorno alla socialità era l’obiettivo principale. Dal ritorno in palestra in poi le giovanili rossoblu si sono distinte a livello regionale e nazionale, con l’apice che è stato toccato nella stagione scorsa quando la società del presidente Bruttini è riuscita a qualificare alle finali nazionali ben 2 formazioni, entrambe composte dalla quasi totalità di giocatori senesi, gli Under 19 eccellenza di Braccagni e gli Under 15 allenati proprio da Lasi, oltre alla partecipazione all’Interzona delle compagini Under 17 maschile e Under 15 femminile. Nella gestione Lasi oltre ai risultati di squadra sono arrivate anche grandi soddisfazioni dai singoli con la definitiva esplosione di un prodotto di casa Virtus come il 2008 Andrea Bresciani, che lo scorso anno è stato convocato per la prima volta in nazionale giovanile finendo poi all’inizio della stagione attuale in uno dei migliori settori giovanili d’Italia, al Derthona Basket. Ma quella di Lasi alla Virtus è stata un’esperienza che ha toccato anche il settore dei senior visto che nel marzo del 2023 la dirigenza rossoblu decise di affidare a lui la panchina della serie C gold dopo l’esonero di coach Franceschini. Con 10 vittorie su 11 partite Lasi guidó la squadra alla promozione in B venendo poi confermato ad inizio stagione sulla panchina rossoblu. Quest’anno invece le cose non sono andate come forse ci si aspettava e il tecnico faentino ha pagato nello scorso mese di marzo i risultati altalenanti della prima squadra venendo sostituito dalla coppia Braccagni-Ceccarelli. Forse in quel momento qualcosa si è incrinato nel rapporto tra le parti tanto che a poche settimane di distanza è arrivato l’addio definitivo. Si chiude così un ciclo importante in casa Virtus e adesso la società di Piazzetta Don Perucatti avrà il compito di individuare a nuova figura di responsabile tecnico di uno dei settori giovanili migliori della Toscana e da sempre punto di riferimento anche nel panorama cestistico italiano.