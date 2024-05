Virtus, è l’ora degli Oscar. Masciarelli è il bomber. Chiappelli il più impiegato. Aglio capitano coraggioso

Tempo di bilanci e di pagelle in casa Virtus Imola.

Dario Masciarelli 7 E’ il miglior marcatore della Virtus con 385 punti in 863 minuti. Ha tirato con il 45 per cento da due, il 39 da tre e il 65 ai liberi. E’ un giocatore di categoria, può fare comodo anche per l’anno prossimo.

Daniele Ohenhen 7 Strada facendo è diventata la pietra angolare della Virtus. Nei punti segnati si piazza dietro a Masciarelli (368), 168 i rimbalzi totali. Nell’area un fattore.

Marco Barattini 6,5 Nei suoi 847 minuti giocati ha segnato 342 punti (49 per cento da due, 23 da tre e 84 nei liberi). E’ andato bene anche a rimbalzo, a causa degli infortuni ha dovuto fare gli straordinari in regia.

Gioacchino Chiappelli 6,5 Un diesel, una sorta di Volvo Polar che non ti lascia mai ai piedi, un diesel: quando carbura è sempre soddisfacente. Il più utilizzato con 878 minuti in campo, capace di raccogliere 251 rimbalzi in 33 gare.

Francesco Magagnoli 6,5 Il mago ha tolto tante castagne dal fuoco con i suoi 294 punti segnati (44 per cento da due, 39 da tre e 79 ai liberi). Limitato dagli acciacchi non ha mai alzato bandiera bianca.

Jacopo Aglio 6,5 Il capitano è sempre stato l’ultimo ad arrendersi. In 34 partite ha dovuto ricoprire più ruoli, facendo anche l’esterno giocando 710 minuti. Ha tirato con il 45 per cento da due, 39 da tre e 76 dalla lunetta.

Marco Morara 6 Il soldato Morris lavora in silenzio, si mette a disposizione dei compagni e fa quello che deve fare. Ha giocato 500 minuti, segnando 166 punti. La duttilità è stato il marchio di fabbrica.

Luca Valentini 6 Arrivato nel mercato di riparazione. E’ stato frenato da un infortunio, solo 9 partite per lui a referto. Bene in regia e anche da guardia; 39 i punti segnati.

Alessandro Alberti 6 Ventisei presenze, 72 i punti segnati. Si è messo alle spalle l’infortunio della scorsa stagione. La sua verve è servita per far scattare la molla nei momenti di stanca delle partite.

Lorenzo Dalpozzo 6 Il collante dello spogliatoio. L’undicesimo uomo per alzare il livello degli allenamenti. Dopo 12 stagioni ha chiuso la sua esperienza in giallonero.

Richard Morina 5,5 Un giovane molto interessante, non ha trovato troppo spazio ed è stato discontinuo.

Juozas Balciunas 5,5 Era arrivato con grandi premesse, ha fatto vedere buone cose, poi è uscito dai radar fino alla cessione di gennaio. La serie B non è probabilmente ancora il suo pianeta.

Gianmarco Fiusco sv Un grande prospetto, a lui va l’oscar della sfortuna. Si è praticamente infortunato subito ma sarebbe stato molto utile alla Virtus.

Dovydas Redikas sv Una svista nel mercato di gennaio, arrivo e rescissione in un amen.

Allenatore Mauro Zappi 6,5 La sua scelta in sostituzione di Regazzi sembrava un azzardo. Ha superato l’esame.