Virtus Il caldo abbraccio dei tifosi. Ancora due test, poi si farà sul serio

Una bella vernice quella andata in scena ieri sera all’Elio’s Cafè. La Virtus e la sua gente, un’Aston Martin in mostra, le nuove divise e un bell’aperitivo con parte del popolo giallonero. Una presentazione in perfetto stile giallonero, l’entusiasmo e la voglia di trascorrere un po’ di tempo assieme l’hanno fatta da padrona. I giocatori arrivati sui van e annunciati da Luca Scala (collaboratore del club) in mezzo a due ali di folla con i fumogeni accesi, i cori e gli applausi; tutti con la tuta tranne il capitano Franceso Magagnoli con addosso la divisa giallonera. Una canotta classica gialla, con gli inserti neri, davanti in bella mostra il logo della Aston Martin, la prestigiosa casa inglese e lo sponsor Neupharma azienda del presidente Davide Fiumi. Un bel momento alla presenza di squadra, dirigenti su tutti il presidente Davide Fiumi, il sindaco Marco Panieri, e poi loro in supporter che si sono fatti sentire e sono tutt’uno con la loro squadra del cuore. Un appuntamento tanto attese, ogni anno in uno scenario diverso, nella passata stagione c’era stato l’ipotetico taglio del nastro sulla terrazza dell’Autodromo.

Stavolta è stato scelto uno dei locali della movida imolese, un posto frequentato dagli appassionati di pallacanestro cittadini. Le facce sorridenti dell’ambiente Virtus, ma pure l’occasione per conoscere i tanti volti nuovi di una squadra che in estate è cambiata parecchia. Tante chiacchiere e pacche sulle spalle per tutti in un ambiente famigliare, genuino e ruspante. Le maglie con i tradizionali colori giallo e nero. Vera star della serata uno strepitoso modello di Aston Martin. L’auto è stata una sorta di attrazione silenziosa, quando gli occhi non erano puntati sui giocatori, erano incollati alla vettura.

Ancora una volta entusiasmo, la parola chiave che fa muovere ogni cosa, un aperitivo di buon auspicio prima del ritorno a casa in attesa dello start del 29 settembre. Gli allenamenti come tappa di avvicinamento al campionato proseguono, i gialloneri mercoledì giocheranno un test al PalaRuggi con Fabriano, la gara a porte chiuse comincia alle 20. Poi sabato 21 settembre altra partita senza pubblico, ancora in via Graziadei, ma stavolta con il Pergine Valsugana.