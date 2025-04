Virtus Imola batte Lumezzane 67-61: playoff ancora possibili

VIRTUS IMOLA67LUMEZZANE61

VIRTUS IMOLA: Masciarelli 12, Morina 13, Vaulet 15, Anaekwe 9, Ricci 4, Zangheri, Fiusco, Pinza 5, Valentini 4, Ambrosin 5, Santandrea, Vannini. All. Galetti.

LUMEZZANE: Tomasini 6, Baldini 14, Mbacke 11, Varaschin 14, Amici 8, Minoli, Brescianini, Tandia 2, Di Meco 6, Deminicis, Vitols, Salvinelli. All. Nunzi.

Arbitri: Marzo e Lillo.

Note: parziali 18-16; 31-33; 43-41. Tiri da due: 19/44 Virtus Imola; 17/40 Lumezzane. Tiri da tre: 4/21; 4/24. Tiri liberi: 17/29; 15/17. Rimbalzi: 50; 41.

Missione compiuta. Si può riassumere così la vittoria di ieri sera ottenuta con Lumezzane al PalaRuggi. Due punti d’oro che valgono il 2-0 nei confronti diretti con i bresciani, ma soprattutto ad un turno dalla fine della regular season, tengono i gialloneri in corsa per un posto nei play in.

La Virtus Imola si giocherà le proprie chance nell’ultimo match sul campo di Capo d’Orlando. E’ una partita tirata, si segna poco e si sbaglia tanto, i padroni di casa prendono il comando delle operazioni, provano pure a scappare (16-9) con Vaulet che ha già imbucato 7 punti.

I bresciani però non ci stanno e alla prima sirena ci sono solo due lunghezze fra le due squadre. Nel secondo quarto si continua a giocare punto a punto, il primo vantaggio esterno è firmato da un cesto da tre di Di Meco (23-26).

Le difese continuano ad essere meglio degli attacchi e all’intervallo lungo Lumezzane è sopra di 2 punti (31-33). Nella ripresa dopo 5 minuti e venti secondi sono stati segnati solo 10 punti, sei interni e 4 esterni e sul tabellone del PalaRuggi c’è stampata la parità (37-37).

Alla penultima sirena è un match tutto da giocare, i due liberi di Morina fanno pendere la bilancia dalla parte giallonera (43-41). Nell’ultimo quarto la Virtus prova a scappare con quattro punti di fila di Morina (49-45), in un incontro così tirato il margine è troppo esiguo; i bresciani tornano subito sotto e a 5’49’’ Mbacke schiaccia il -1 (50-49).

La V imolese ci crede, con i punti di Masciarelli, Ambrosin e Anaekwe vola sul +7 (60-53) con 3’13’’ da giocare. Varaschin e il solito Mbackeper il nuovo -3 (60-57). Imola ci crede segnando altri 5 punti, solo 3 per gli ospiti (65-60). Gli ultimi trenta secondi sono interminabili, sul fallo tecnico a Masciarelli, Amici imbuca il -4 (65-61).

Vaulet fissa il punteggio sul +6 finale (67-61). I gialloneri salgono così a 34 punti in classifica, due in più dell’Andrea Costa. Nel prossimo turno il match con Capo d’Orlando, vincendo si va ai play in. In caso di sconfitta deve perdere anche Lumezzane.