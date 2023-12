Virtus Imola. Crocevia a Chieti: è l’ora della svolta

Senza soste, senza un momento in cui fermarsi. Dopo la gara di mercoledì con Jesi, oggi alle 18 la Virtus sarà impegnata a Chieti. I pescaresi in questa stagione fra le mura amiche sono stati perfetti: "I nostri avversari – commenta coach Mauro Zappi – hanno avuto un ruolino di marcia impressionate vincendo tutte le partite giocate, non aver mai perso racconta le difficoltà che potremmo avere nell’affrontare la nostra prossima avversaria. Giocheremo su un campo particolarmente caldo a livello ambientale e di tifoseria, ci vorrà concentrazione per tutti i 40 minuti". Chieti arriva dalla vittoria di Ozzano dopo un tempo supplementare: una gara terminata 81-83 con i 21 punti di Tiberti, Paesano ne ha segnati 18, poi ci sono i 14 dell’ex Ancona Ciribeni; si sono fermati alla soglia della doppia cifra Maggio e Rodriguez Suppi entrambi a 9. Nella passata stagione gli abruzzesi giocavano in A2: "Chieti è una squadra allenata bene da coach Aniello, in estate la dirigenza ha costruito un organico con tutti giocatori esperti e importanti. Sono bravi a servire i loro elementi e sanno sfruttare tutta l’ampiezza del campo. Ci attende una partita bella tosta e impegnativa. Dovremo essere bravi a scendere in campo per fare il nostro match, siamo concentrati e vogliosi di dimostrare sul parquet il nostro lavoro. L’obiettivo è quello di fare una grande prestazione e riuscire a centrare l’impresa che quest’anno non è ancora riuscito a realizzare nessuno. Sarebbe prestigioso ma soprattutto importante per la classifica".

Una Virtus che nell’ultima settimana ha vinto a Bisceglie e poi perso con Jesi: "Nella trasferta di Chieti ci portiamo dietro quanto fatto di buono sette giorni fa in Puglia sul parquet di Bisceglie, qui abbiamo ottenuto un’affermazione importante. Mercoledì invece è arrivata la sconfitta, siamo arrabbiati per ciò che è stato buttato via, ma c’è pure la consapevolezza di aver messo in difficoltà una squadra forte come quella marchigiana. Dobbiamo tramutare la rabbia in energia".