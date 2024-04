Virtus Imola e Zappi, le strade si dividono. Il club guarda a Garelli per la panchina

Allenatori, giocatori e club fanno un po’ di strada insieme, poi si salutano. Dopo l’incontro di ieri mattina, se non ci saranno clamorosi colpi di scena, coach Mauro Zappi non siederà più sulla panchina della Virtus nella prossima stagione.

I percorsi di Zappi e gialloneri saranno diversi dopo una parte di campionato passata insieme, l’allenatore era subentrato a Marco Regazzi il 28 novembre con la V imolese nella parte bassa della graduatoria. Nella gestione Zappi non sono mancate le difficoltà, è però arrivata una salvezza con cinque turni d’anticipo con Aglio e compagni che hanno avuto la possibilità concreta di potersi qualificare per i play off.

Il grande sogno però è sfumato. Sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta per una squadra che sul campo si era guadagnata la chance di giocarsi un posto addirittura per la serie A2; nelle ultime cinque curve l’Imola giallonera ha collezionato però que sconfitte di fila e il bersaglio grosso è svanito.

I virtussini meritavano un epilogo decisamente diverso, fra i cinque stop consecutivi anche il ko con i cugini dell’Andrea Costa nel derby nell’ultima giornata di campionato, forse proprio questa sconfitta potrebbe avere influito sulle scelte societarie.

I gialloneri si erano presentati ai nastri di partenza del torneo per centrare la permanenza in categoria, rispetto alla passata stagione l’asticella era ancora più alta e il campionato si è rivelato parecchio difficile e pieno di trappole.

Da dicembre in avanti però la Virtus ha mostrato una propria identità, ha messo in fila una bella serie di vittorie consecutive nonostante i cambi di organico, gli infortuni e molti altri intoppi incontrati lungo la strada.

Fino ad un mese fa sembrava tutto deciso, con Zappi a guidare ancora le operazioni e a costruire insieme al direttore sportivo Carlo Marchi il nuovo organico.

Più o meno una logica conseguenza del lavoro fatto da fine novembre in avanti. C’era stato anche un incontro e una stretta di mano fra le parti.

I risultati dell’ultimo periodo, tra cui il derby, hanno probabilmente aperto altri scenari tanto da arrivare ai saluti per certi versi anche inaspettati. Un club ha sempre il diritto di fare le sue scelte, così come non ci sarà Zappi, tanti giocatori potrebbero salutare la corte della V imolese andando altrove.

Per quanto riguarda la successione del coach, il nome che circola con maggiore insistenza è quello dell’allenatore Luigi Garelli, adesso in forza ai Blacks Faenza.