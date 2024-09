Virtus Imola. Galetti con Ravenna fa le prove generali

Mancano 17 giorni all’esordio in campionato, il 28 la Virtus giocherà in casa con la Rucker San Vendemiano. Per arrivare all’appuntamento più preparati i gialloneri questa sera (palla a due ore 18) affronteranno in amichevole l’OraSi Ravenna. E’ la prima partita a PalaRuggi per gli uomini di coach Galetti, le due squadre si sono affrontate alcune settimane fa a campi invertiti e ad avere la meglio furono i gialloneri che si imposero 80-76 con tanti uomini in doppia cifra: Masciarelli (12), Anaekwe (11), Kadjividi (14) e Vaulet (18). Una prestazione che i virtussini cercheranno di ripetere dopo la sconfitta maturata sabato nel match giocato al PalaSavena con il Bologna Basket 2016; i risultati in questo periodo dell’anno contano molto poco se non a livello numerico e puramente statistico. La squadra deve crescere, ma essere un team non è immediato come assegnare i numeri di maglia o trovarsi a cena. Il gruppo ha l’esigenza di diventare tale, lavorando in palestra e giocando partite come quella di stasera.

Nel frattempo però c’è da trovare la condizione giusta, e in queste prime tre settimane di pre season la preparazione e i carichi di lavoro sono stati molto pesanti. Le gambe ancora imballate, l’obiettivo è arrivare al meglio all’esordio in campionato della terza stagione consecutiva in serie B Nazionale. Uno degli obiettivi di coach Galetti e del suo staff, è quello di far crescere Gianmarco Fiusco, solo da una decina di giorni il cestista ha ripreso a giocare le partitelle con la squadra dopo l’intervento al ginocchio. Un po’ alla volta il minutaggio dovrà aumentare, in questo momento può giocare un quarto, ma andando avanti dovrà ripartirsi minuti sul parquet con gli altri compagni che giocano nel ruolo di esterni. Si stanno mettendo alle spalle gli acciacchi sia Dario Masciarelli che il capitano Francesco Magagnoli. Il primo accusa un risentimento muscolare, il secondo ha invece un problema alla spalla che lo sta facendo penare. Niente di impegnativo, ma in questa fase meglio non forzare ma averli pronti per l’inizio della stagione. La gara di stasera con Ravenna è un altro appuntamento in una fase di crescita fisiologica in questo periodo di pre season 2024/2025. Sabato invece ci sarà l’amichevole a Ferrara, domenica la presentazione da Elios Cafè.