Virtus Imola, la stagione di Fiusco è già finita

La sfortuna non è mai sola. Che disdetta per la Virtus che dovrà rinunciare per tutto il resto della stagione al neo acquisto Gianmarco Fiusco arrivato solo poco prima di Natale.

Il giocatore si è infortunato nella gara interna con Padova, ultimo match del 2023.

Questa la nota diffusa dal club giallonero in merito allo stop del giocatore che, a questo punto, rientrerà solo la prossima stagione.

"La Virtus comunica che gli accertamenti diagnostici e il successivo controllo specialistico dal dottor Rocchi hanno confermato la diagnosi di rottura del legamento crociato anteriore con frattura spongiosa del piatto tibiale. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento nelle prossime settimane, nel frattempo svolgerà un lavoro pre operatorio sotto il controllo dello staff societario".

Fiusco era appena rientrato da un infortunio simile all’altro arto, la sua avventura virtussina è durata solo qualche partita a disposizione di Mauro Zappi che l’aveva voluto durante la sessione del mercato di dicembre.

Una tegola che va ad intaccare le rotazioni giallonere, Fiusco serviva per avere un uomo in più sugli esterni da poter utilizzare in quintetto oppure in seconda battuta a gara in corso.

Il nuovo infortunio costringe la Virtus ad andare sul mercato, per dare a Zappi un nuovo play guardia che possa dare manforte a Balciunas e Barattini, un nuovo giallonero per dividere il minutaggio e alzare l’intensità di gioco come è avvenuto nelle ultime settimane.

La palla ora passa a Carlo Marchi, che avrà già alzato il telefono e fatto sondaggi con agenti, procuratori e operatori di mercato.

Antonio Montefusco