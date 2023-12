Virtus Imola. Marchi: "Ci scusiamo, ora bisogna reagire»

La Virtus è stata sonoramente sconfitta a Mestre, dopo un buon primo quarto i gialloneri si sono persi per strada e per i veneziani è andato tutto in discesa fino al +23 finale. Una battuta d’arresto che ha spinto il club giallonero al silenzio stampa per staff tecnico e giocatori, l’unico a poter parlare con i media è il ds Carlo Marchi: "La società – dice Marchi – ha optato per questa decisione, sarò sempre a disposizione dei media quando ce ne sarà bisogno". Sotto la lente d’ingrandimento, c’è una partita che la Virtus si è vista scivolare dalle mani un po’ alla volta: "E’ un ko che francamente non riesco a spiegarmi, la squadra in settimana si era allenata bene, poi sul campo invece è accaduto tutta un’altra cosa, certo anche per merito della forza di Mestre e di tutti i suoi giocatori. Mi aspettavo francamente un altro tipo di gara. Voglio scusarmi a nome della società, dello staff e dei giocatori, con i nostri tifosi che ci seguono ovunque con passione e grande sacrificio. Non meritavano questo spettacolo e tutti noi dovremo impegnarci di più per farli contenti tutte le volte che la Virtus giocherà. Ai nostri tifosi dobbiamo delle scuse e già nella prossima partita ognuno dovrà raddoppiare i propri sforzi per fare meglio il tifoso è contento quando vince, e fin qui l’abbiamo fatto poco". Il ruolino di marcia della V imolese recita solo 5 vittorie e ben 10 sconfitte. In classifica Padova ha lo stesso bottino, due punti sotto ci sono Ozzano, Bisceglie e Vicenza; chiude la graduatoria il fanalino di coda Taranto (8): "In questo momento – continua Marchi- abbiamo la posizione che ci meritiamo, si poteva e doveva fare meglio raccogliendo più vittorie. Alcune partite potevano andare diversamente, nella prossima affronteremo Padova al PalaRuggi e per noi si tratta di uno scontro diretto. Non fare risultato aggraverebbe la nostra situazione. E’ l’ultima gara del 2023 e va mossa la classifica, mi aspetto una reazione alla brutta prestazione di Mestre, quella con Padova è una partita abbordabile, l’obiettivo è arrivare fra le prime tredici, sabato la gente sarà al nostro fianco ancora una volta e non possiamo deluderli, vogliamo andare alla pausa natalizia con il morale alto".

Antonio Montefusco