Virtus Imola, prende forma una nuova era. Sassi è uscito di scena, coach Galetti in arrivo

Dietro al silenzio c’è un club che sta pianificando il futuro. Lo fa con il suo stile e i suoi tempi, la voglia di fare un percorso importante è rimasta immutata nonostante la stagione 2023/2024 si sia chiusa con cinque sconfitte che hanno infranto il sogno di partecipare ai playoff.

Nelle ultime settimane è uscito di scena l’imprenditore Luca Sassi, le sue quote sono state prese dal promotore finanziario Luca Marchetti, i soci attuali della V imolese hanno il diritto di prelazione entro il 17 giugno e quasi certamente questa opzione verrà esercitata. A quel punto bisognerà capire come verrà ripartito quel 39,7% in possesso di Sassi; gli altri azionisti attuali sono Davide Fiumi 43,70%, il fratello Alessandro 5%, Corrado Passera 5%, Stefano Loreti 3,30% e Renzo Balbo 3,30%.

Al momento l’opzione che può essere più plausibile è che lo stesso presidente Fiumi prenda il 39,7%, poi nel corso del tempo non è da escludere che possano arrivare altri soci. Sul fronte allenatore è stato scelto Galetti, la notizia è ormai certa da tempo, bisognerà attendere una decina di giorni prima di poter rendere ufficiale il suo ingaggio.

Insieme a Galetti lavorerà Aki Zarifi che ha già annunciato il suo addio a Lugo, e sarà da supporto anche al settore giovanile giallonero. Nello staff proseguirà la sua ormai decennale avventura da assistente Andrea Zotti. Nel roster ai nastri di partenza dell’annata 2024/2025 ci saranno tante novità, molti protagonisti lasceranno la Virtus per andare a giocare altrove.

Il direttore sportivo, insieme al nuovo allenatore Galetti, sta facendo tante valutazioni per costruire la V imolese più forte possibile. Senza sorprese, fra i confermati Dario Masciarelli, Luca Valentini, Francesco Magagnoli e Gianmarco Fiusco che sta recuperando brillantemente dall’infortunio al ginocchio operato dal professor Rocchi.

Ha tante richieste Daniel Ohenhen, su di lui c’è Cividale che lo vorrebbe in serie A2; non sarà facile trattenere il pivot che ha fatto un’ottima stagione rivelandosi uno dei punti di forza della Virtus. C’è da capire se rimarranno il capitano Jacopo Aglio, Marco Barattini, Gioacchino Chiappelli. Quasi certa la partenza di Alessandro Alberti che andrà a farsi le ossa altrove. Quando comincerà l’era Galetti sarà tutto più chiaro e li comincerà il vero basket mercato virtussino.