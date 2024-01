Virtus Imola, soddisfatto il tecnico per il quarto sigillo di fila. Zappi: "Successo non scontato. Siamo una cosa unica, bene così»

Quattro vittorie di fila per una classifica che sorride sempre di più alla Virtus Imola. Sabato sera ai gialloneri è servito un supplementare per avere la meglio a Taranto, una partita vinta due volte dato che Aglio è compagni hanno avuto un vantaggio in doppia cifra per larghi tratti del match. Ma in questo momento, con le rotazioni più corte, la cosa fondamentale è muovere il proprio bottino tutte le volte che si va in campo: "Quella ottenuta in Puglia – commenta coach Mauro Zappi – è una vittoria non scontata, venivamo da una settimana abbastanza impegnativa fra infortuni e influenza. Siamo riusciti a fare un solo allenamento completo prima di prendere l’aereo. Non posso che ringraziare la squadra che ha giocato tre quarti e mezzo di alto livello, rispettando il piano partita. Poi c’è stata stanchezza e problemi di falli, i numeri sono piuttosto chiari. Abbiamo commesso 2-3 errori difensivi a causa della poca lucidità, questo ha permesso avversari di rientrare". Sulla rimonta dei padroni di casa, la Virtus ha quasi rischiato di perdere, ma la gestione difensiva sull’ultimo possesso avversario è stata determinante: "La scelta di difendere per andare al supplementare è frutto della mia mia fiducia sul livello difensivo del mio gruppo. So che gruppo siamo e di come possa fidarmi di ognuno dei miei giocatori".

Quattro vittorie consecutive sono un bel ruolino di marcia per una V imolese che ha saputo cambiare passo dalla sfida con Padova in avanti: "Più che delle quattro vittorie di fila, sono più contento di quello che siamo oggi, per vincere sappiamo di dover essere una cosa unica. A Taranto la Virtus ha giocato in dieci. Ognuno ha lavorato per gli altri anche negli atteggiamenti e le parole di conforto, questi due punti sono la conseguenza dell’essere gruppo. Quattro affermazioni di fila in un campionato così drammatico non sono scontate, sono orgoglio della mia squadra e dalla prova di carattere, gruppo e maturità fornita. Due punti che dedichiamo ai cinque tifosi gialloneri presenti al PalaMazzola e a tutto il popolo giallonero che ci ha seguito da casa. Bisogna continuare a lavorare a testa bassa, ora le squadre avversarie ci rispetteranno di più e proveranno a metterci i bastoni fra le ruote, credo in questi giocatori, ci credo dal 28 di novembre".