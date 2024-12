Virtus Imola supera Robur Saronno 84-79 in una partita combattuta

Robur Saronno 79

Virtus Imola 84

Robur Saronno: Giulietti 11, Pellegrini 18, Maspero 8, Beretta 9, Negri 10, Tresso 4, Tolotti, Canton, Nasini 2, De 7, Quinti 10, Mariani, All. Gambaro.

Virtus Imola: Vaulet 29, Masciarelli 13, Ricci 13, Pinza 6, Kadijividi 15, Morina, Vannini, Anaekwe 2, Fiusco, Ambrosin 4, Magagnoli 2, Santandrea All. Galetti.

Arbitri: Ragazzi e Galatini.

Note: parziali 19-23; 40-33; 62-64. Tiri da 2: Robur Saronno 23/44; Virtus Imola 18/31. Tiri da 3: 8/26; 7/27. Tiri liberi: 9/12; 27/32. Rimbalzi: 41; 31.

Parte fortissimo la squadra di casa, che prova a scappare, ma deve fare i conti con un super Vaulet che segna tutti i primi sette punti della sua squadra quando il tabellone elettronico dice 8-7. Dopo 5’45’’ arriva il primo vantaggio esterno, assist manco a dirlo di Vaulet per Masciarelli ed è 11-12. Quando mancano 2’32’’ e con i gialloneri sopra di 3 (13-16) arriva il time out di coach Gambaro. Alla prima sirena la Virtus è sopra di 4 (19-23). La Robur riparte con una tripla di Giulietti (22-23).

Non si segna tantissimo e a metà quarto fra le due squadre c’è solo un punto di differenza fra le due squadre, ma è ancora Imola ad essere avanti (28-29). I lombardi riescono a mettere anche il muso avanti quando Quinti infila due liberi consecutivi (30-29) a 4’23’’ dall’intervallo lungo. Sul 33-31, un fallo tecnico a Morina, cambia un po’ le carte in tavola con Saronno capace di volare sul +7 (38-31), con Galetti che a 47’’ dall’intervallo lungo è costretto a chiamare time out. Quando i due team vanno al riposo i lombardi sono ancora sopra di 7 (40-33).

Al rientro dagli spogliatoi, Pinza prova a suonare la carica segnando subito, Saronno trova il modo di arrivare in doppia cifra di vantaggio sfruttando alcuni errori ospiti e una palla persa (45-35). Quattro punti consecutivi di Quinti valgono il +14 (49-35); la tripla di Ricci interrompe l’emorragia (49-38).

Vaulet si carica la squadra in spalla con una tripla, poi arriva la schiacciata di Kadijvidi, segna anche Ricci, e di nuovo Vaulet preciso dalla lunetta per il 51-49 quando c’è mezzo tempo da giocare. Gli ospiti vanno in fiducia e Kadijvidi firma il pareggio. Nel finale di quarto, a 16’’ dalla penultima sirena Masciarelli segna il +2 esterno (62-64).

Negli ultimi dieci minuti sale il volume della partita, gli ospiti provano a scappare con il cesto di Ricci (64-68). Ma non ci riescono, Saronno tiene bene il campo e a metà tempo sono in vantaggio di un canestro (74-72). Le difese alzano il volume, si segna poco ed il gioco è spezzettato. A 2’07’’ i gialloneri sono sotto di uno (77-76); mezzo canestro di distanza anche a 1’24’’ dopo i due liberi segnati da Masciarelli (79-78). Perde palla Pellegrini e Ricci va a schiacciare il +1 esterno (79-80) con 22 secondi da giocare. Masciarelli dalla lunetta è glaciale (79-82), Saronno chiama time out. I lombardi sbagliano due tiri, poi c’è il fallo su Vaulet che chiude i conti dalla lunetta.