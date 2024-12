Virtus Imola: ultime sfide cruciali per chiudere il 2024 in positivo

Il 2024 è arrivato alle ultime curve del suo regno. La Virtus Imola dovrà giocare ancora tre partite: 15, 22 e 29 dicembre. Poi il 5 gennaio arriverà l’ultimo turno del girone d’andata.

La squadra giallonera fino a questo momento ha un bilancio negativo con 8 sconfitte e 7 gare vinte. Qualcosa è stato lasciato per strada, nello score virtussino poteva esserci almeno una vittoria in più, forse anche due per come sono andati certi incontri dove la squadra di Gianluigi Galetti era avanti di tanti punti, ma non è riuscita a chiudere i match a proprio favore.

E’ vero che con i se e i ma non si va da nessuna parte, ma i punti presumibilmente lasciati per strada pesano in qualche modo sul cammino dei virtussini. In prima battuta il bilancio sarebbe stato in positivo 9 vinte e 6 perse, la posizione di classifica diversa e molte cose migliori.

I numeri vanno analizzati per quello che sono e rappresentano, questo insegna lo sport a tutti i livelli. Il se è sempre il peggiore dei nemici, ci devono fare i conti gli allenatori e i giocatori allo stesso tempo. La scorsa estate la Virtus è cambiata tantissimo, a partire dall’allenatore, sono mutati gli interpreti della stagione precedente e all’inizio questo fattore è stato pagato. Poi la Virtus ha cominciato a muoversi, a fare punti, a dovere combattere con gli infortuni e un calendario che ha raggiunto picchi di difficoltà impegnativi. Coach Galetti ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Valentini e ora sta inserendo il neo arrivato Tommaso Pinza, presto dovrebbe esserci un nuovo ingresso nel roster della V imolese.

Il direttore sportivo Carlo Marchi e la dirigenza sono al lavoro per migliorare il tasso tecnico in vista del girone di ritorno. Prima però c’è da chiudere la prima parte, si comincia domenica con la sfida interna dove al PalaRuggi arriverà Omegna; i piemontesi viaggiano con 20 punti e il bottino fatto fin qui dice quanto possa essere pericolosa la prossima avversaria dei virtussini.

Mentre sarà più abbordabile il match del 22 dicembre, sempre al PalaRuggi, dove arriverà Lumezzane che attualmente precede di una vittoria Magagnoli e compagni.

L’ultima uscita dell’anno 2024 è in programma il 29 quando la V imolese salirà a Legnano (26), al momento prima in classifica insieme a Treviglio.

L’andata si chiudere poi in trasferta a Desio il 5 gennaio. In questo finale di prima parte di regular season l’obiettivo è quello di mettere in cassaforte almeno altre due vittorie, se ne arriveranno di più tanto meglio, ovviamente.