Virtus Imola. Zappi: "Sono deluso. Chiudiamo in bellezza»

Quattro sconfitte consecutive hanno infranto i sogni della Virtus. Dopo aver conquistato la salvezza, la squadra giallonera non è più riuscita a fare risultato e questo ha impedito di mettere la ciliegina sulla torta a una stagione di bassi iniziali e alti nella seconda metà. Manca una partita alla fine della regular season, e che partita trattandosi del derby con i cugini dell’Andrea Costa. L’ultima sconfitta con Padova è una ferita aperta: "Per quanto abbia sempre sottolineato gli aspetti morali dei miei giocatori – commenta coach Zappi – torno a casa da Padova molto deluso. Abbiamo messo in campo una prestazione non adeguata, tutti dobbiamo dimostrare voglia per finire la stagione in modo adeguato. Ho esaltato spesso i miei uomini davanti a tutti, di fronte alle sconfitte il primo che ci metta la faccia sono io come è giusto che sia. Dopo di me deve mettercela anche qualcun altro". Nella trasferta veneta la Virtus, dopo due quarti equilibrati, le cose sono cambiate dal terzo periodo in avanti: "Il terzo tempo ha sicuramente inciso sul match, questo è indubbio, le cattive avvisaglie però ci sono state anche prima. Nel primo quarto non siamo stati capaci di dare impulso al nostro +7, li abbiamo fatti rientrare con il loro contropiede. Finire pari all’intervallo è stato come essere sotto di 10. Al rientro negli spogliatoi ho detto ai miei che Padova ci avrebbe aggrediti, è arrivato un 12-2 con punti facili. Li ho capito che le cattive sensazioni del primo tempo erano giuste".

E’ la settimana che porta alla madre di tutte le partite con l’Andrea Costa. Il grande match di chiusura di una dura stagione: "Contro chi giochiamo mi interessa poco – chiude Zappi –, questo non è giocare a nascondino. Sono molto arrabbiato per quello che abbiamo messo in campo nell’ultimo mese, ora pensiamo a quello che dovremo mettere sul parquet nella prossima partita. Il mio auspicio e che dopo la sfida di domenica la gente giallonera possa essere orgogliosa di noi per un campionato estremamente positivo e chiuso con un bel ricordo. Questo dovremo fare. In questi giorni il focus sarà di migliorare certi atteggiamenti avuti nelle ultime quattro gare".