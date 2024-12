Virtus, Magagnoli guarda avanti: "Tanti punti persi, ora reagiamo"

La Virtus alle 17 giocherà sul campo di Saronno, una sfida per dare continuità alla vittoria ottenuta domenica scorsa con Capo d’Orlando e per l’occasione i gialloneri guidati da Gianluigi Galetti saranno costretti a fare a meno di Luca Valentini.

I lombardi fin qui hanno raccolto solamente tre vittorie.

"Non è la gara della svolta – dice il capitano Francesco Magagnoli –, ma può farci tanto bene, al di là della posizione in classifica è una squadra rodata da anni. Giocano in casa, a un orario particolare a cui non siamo abituati, sarà uno scontro importante per entrambi, una vittoria ci può fare bene visto il calendario che ci aspetta da qui a metà gennaio. Nel nostro girone più sei continuo nei risultati e meglio fa per la graduatoria. Non fa eccezione a questo la sfida che ci attende in questo turno".

Sono già state giocate tante partite, e si può cominciare a fare un bilancio di quanto fatto fino a questo momento dai gialloneri. E’ in campionato intenso dove non mancheranno trappole e ostacoli.

"Viste le avversarie, avremmo potuto fare qualcosina di più. Abbiamo lasciato per strada diversi punti, dovremo fare in modo di portarli a casa nel girone di ritorno riscattando le sconfitte maturate nell’andata. Bisogna prendere spunto dagli errori e farne tesoro, solo così si migliora e si fa sempre meglio per avere un bilancio che soddisfi le aspettative".

Valentini non ci sarà per tre mesi, la scorsa settimana i gialloneri hanno inserito in organico Tommaso Pinza.

"Al di là delle capacità tecniche e tattiche – sottolinea il capitano della Virtus –, ha pur sempre 18 anni. Non è scontato che un ragazzo giovane come Tommaso sia così pronto per la categoria alla sua età. Siamo contenti di averlo in squadra e lo aiuteremo a inserirsi sempre di più all’interno della nostra squadra".

I gialloneri sono reduci dalla vittoria con Capo d’Orlando.

"Due punti che ci danno fiducia e aiuteranno a chiudere bene l’anno solare".

Le altre gare: oggi Legnano-San Vendemiano, Treviglio-Lumezzane, Desio-Mestre, Omegna-Casale Monferrato. Domenica: Fiorenzuola-Ragusa, Piacenza-Andrea Costa, Agrigento-Legnano, Capo d’Orlando-Blacks Faenza, Vicenza-Fulgor Fidenza.

La classifica: Legnano 26; Treviglio 24; Blacks Faenza 20; Omegna e San Vendemiano 18; Lumezzane, Vicenza, Andrea Costa e Fulgor Fidenza 16; Casale Monferrato, Desio, Capo d’Orlando e Mestre 14; Virtus Imola 12; Piacenza 10; Agrigento 8; Robur Saronno e Fiorenzuola 6; Virtus Ragusa e Crema 4.