Virtus Magagnoli: "Lavorare duro, paga"

Nel calcio ci sono i tutto campisti, nella pallacanestro giocatori capaci di dare qualcosa al tiro, a rimbalzo, in regia e sulle palle vaganti. Il tutto campista della Virtus Imola è la piovra Francesco Magagnoli, classe 1996, nasce come ala, ma poi all’occorrenza fa il play, la guardia e si trasforma in pivot quando il copione della partita lo richiede. Nell’ultimo match vinto con San Severo si è preso la squadra sulle spalle quando non segnava ed ha chiuso con 6/8 nel tiro da tre punti: "Mentre giocavo – commenta Magagnoli – non avevo contato i tiri. Alla fine è uscita questa bella statistica che ci ha permesso di portare a casa una vittoria importante, la terza di fila, cosa che non c’era mai riuscita in questo primo scorcio di stagione. Sono due punti che danno energia a noi, allo staff tecnico, alla società e ai tifosi. L’avere battuto San Severo ci permette di cominciare bene questa fase di ritorno con più forza. Questa affermazione è un mattoncino nel nostro percorso, c’è da continuare con questa squadra senza fermarsi pensando ad una partita per volta". Il giocatore bolognese è una delle pietre angolari della formazione giallonera da alcune stagioni. Nei momenti cruciali ’Maga’ è uno di quelli della vecchia guardia su cui puoi contare ad occhi chiusi: "Personalmente mi sono reso conto come a livello fisico questa serie B Nazionale non centri nulla con la B dell’anno scorso. All’inizio della stagione ho pagato lo scotto, poi ho capito che bisogna rimboccarsi le maniche e provare sempre sessioni di tiro in allenamento facendolo individualmente. Qui bisogna migliorarsi a 360 gradi, questo campionato non ti lascia tempo per respirare sia durante le partite che nel corso della settimana".

La Virtus sta crescendo e ha sfruttato la pausa per assimilare i dettami tattici di coach Mauro Zappi: "Noi abbiamo molto da migliorare, con tutte le vicende successe non c’è stato modo di allenarsi troppi insieme e trovare un’identità. Va migliorata la fase difensiva, c’è da alzare l’intensità offensiva dove in attacco la Virtus deve giocare di gruppo e in movimento passando velocemente la palla. Il mio 6/8 può farlo ognuno dei miei compagni, e questo potrebbe scombinare i piani di chi ci sta davanti sul campo. Taranto? Un’altra partita tosta dove vogliamo continuare il nostro percorso, poi avremo l’infrasettimanale e occorre stare sempre sul pezzo senza mai togliere il piede dall’acceleratore". Intanto la Virtus Neupharma Imola ha comunicato ufficialmente ieri di avere raggiunto l’accordo con la guardia Dovydas Redikas.