Virtus Medicina, nuovo coach Bettazzi, "Sincerità e gratitudine per la fiducia"

Con un emozionante post sulla pagina Facebook del club, la Virtus Medicina ha annunciato la nuova guida tecnica di serie C: sarà coach Francesco Bettazzi, ‘Bidi’ per i più, che prenderà il posto dell’uscente coach Matteo Dalpozzo, ai saluti dopo 6 anni fra assistentato e primo violino della squadra. Un arrivo importante tra le fila giallonere, con le prime coraggiose parole del tecnico, ex Bsl San Lazzaro.

"La ‘mia’ Medicina – si legge nel post –. In queste circostanze, gli allenatori dalla serie A in giù esprimono spesso concetti stereotipati che tendono a definire il nulla e, intendiamoci, in passato l’ho fatto anch’io. Ma nel particolare presente che sto vivendo, invece credo giusto presentarmi solo con tutta la mia sincerità e lasciando da parte, per ora, obiettivi stagionali e retoriche motivazionali".

Poi il retroscena, come spiega lo stesso tecnico. "Oggi voglio solo ringraziare la società Virtus Medicina, a cominciare da Maurizio Martelli, da cui è partito tutto. Perché hanno scelto di puntare su di me, nonostante io sia già impegnato ad affrontare un brutto avversario che ha deciso di giocare la sua sporca partita dentro i miei linfonodi. Oggi sto bene, la partita è ancora lunga, ma di sicuro di spirito sto molto meglio rispetto a dieci giorni fa, perché adesso so che posso contare su una Medicina in più per il mio futuro". Nel frattempo la Virtus ha annunciato la conferma nel ruolo di diesse di Samuele Rambelli, posizione ricoperta dalla stagione 2018/2019. Come ds Rambelli ha collezionato una promozione dalla C Silver alla C Gold (2019), un quinto posto in C Gold (2020) e un passaggio dalla C Silver alla C Unica (2023).

