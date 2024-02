Virtus, otto sfide decisive per i play in gold. Il ds Voltolini: "Ogni match sarà decisivo"

In attesa dell’uscita del calendario della seconda fase, in casa Virtus si pensa già a preparare le 8 partite decisive del play in gold in cui i rossoblù affronteranno Pavia, Saronno, Casale Monferrato e 7 Laghi Gazzada. A fare un primo bilancio, con uno sguardo rivolto alle prossime sfide, ci ha pensato il ds Gabriele Voltolini. "Il nostro è un bilancio positivo fino a ora, perché abbiamo chiuso la prima fase in testa con Cecina – afferma – Siamo contenti di esserci qualificati tra le prime 4, che era il nostro primo obiettivo, pur con una dote di soli 4 punti per la seconda fase. Purtroppo, sapevamo della formula spietata negli scontri diretti, c’è un po’ di rammarico per i soli 4 punti, ma cercheremo di fare il meglio possibile nella seconda fase. Ci aspetta un play in gold – prosegue Voltolini – in cui affronteremo squadre molto competitive che hanno chiuso la prima fase nei primi 4 posti in un girone dal valore assoluto come quello lombardo-piemontese. Dovremo farci trovare pronti". E ancora: "Dovremo giocare tutte le partite come fossero delle finali: ci sono 16 punti in palio e proveremo a fare il meglio possibile". Il ds rossoblù focalizza i prossimi obiettivi: "Siamo in un girone a 8 squadre, le prime 6 accederanno ai Playoff promozione: questo è il nostro obiettivo – sottolinea Voltolini – Partiamo dalla sesta posizione, dovremo cercare di mantenerla e poi di provare a raggiungere qualche avversaria. Dovremo andare in campo per provare ad accedere ai Playoff che, al primo anno in questa nuova categoria, sarebbe un risultato eccellente". Un ultimo pensiero va al pubblico virtussino, sempre molto vicino alla squadra. "Abbiamo vissuto 11 partite casalinghe con grande entusiasmo, il palazzetto del Cus è stato sempre pieno del calore dei tifosi – conclude il direttore sportivo della Stosa – Speriamo di rivederli ancora più numerosi al PalaCorsoni perché abbiamo bisogno del loro supporto. Non possiamo che ringraziarli. Affronteremo avversarie anche molto blasonate, per cui non possiamo che aspettarci un supporto importante che siamo certi non mancherà e che cercheremo di ripagare al meglio con i risultati sul campo".