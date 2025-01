Virtus PalaRuggi, un fattore da sfruttare

Le cifre non mentono mai, dicono sempre la verità e sono il giudizio migliore per andare ad analizzare in rendimento di una squadra. Sono dati inconvertibili, numeri che riassumono cosa hai fatto sul campo e cosa invece non ti è riuscito. Si è chiuso il girone d’andata e la Virtus ha vinto 9 partite su 19, un saldo negativo per i ragazzi di coach Gianluigi Galetti capaci di lasciare per strada almeno tre incontri che sembravano già vinti e dove la V imolese aveva accumulati vantaggi incredibili.

Le gare però durano 40 e se alzi la testa dal manubrio troppo presto, chi sta dall’altra parte poi rischia di vincere in volata. E’ invece in attivo il saldo punti segnati (1474) e quelli subiti (1435); al PalaRuggi ci sono 5 vittorie e altrettante sconfitte, mentre in viaggio sono arrivate 4 affermazioni e 5 passi falsi. Su questi ultimi due dati numerici bisogna fare assolutamente meglio, il pubblico amico deve diventare una forza e fuori casa cercare di raggranellare più scalpi possibili. Se questo accadrà i gialloneri potranno confermare l’attuale posto che da accesso ai play in: le squadre classificate dalla settima alla dodicesima posizione di ogni girone verranno ammesse, i due team vincenti conquisteranno il diritto di giocare i play off come settima e ottava squadra della griglia.

Andando a guardare i singoli, Santiagio Vaulet è il dodicesimo del girone A per media punti segnati (15.7), in testa alla graduatoria c’è Kristaps Gluditis di San Vendemiano che viaggia a 22 ad uscita. Mentre Seraphin Kadjividi è il quinto del girone per rimbalzi a gara (8,5).

Il playmaker Luca Valentini, ancora ai box per infortunio, è 13esimo per assist a incontro (4). Ancora protagonista Kadjividi che è il migliore virtussino per valutazione a partita (12,8) una media che gli vale il 41esimo posto nel girone A; il compagno di reparto Simon Anaekwe ha la miglior media da due punti della V imolese (62;8%).

Santiago Vaulet quello che tira meglio i liberi (75%) per il 42°posto nella classifica di questa specialità; nel tiro da tre punti comanda Matteo Tornari di Desio (48,3%) con Morina che è 25esimo con 38,8%.

La Virtus è 11esima nella media punti con 77,6 a gara; settima per canestri subiti (75,5), nona per valutazione 86,2. I gialloneri portano a casa 29 rimbalzi difensivi per match, 11,4 offensivi. Gli assist ad uscita sono 15,1; tantissime le palle perse (13,8), troppo poche quelle recuperate (6,5).