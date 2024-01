Virtus, pasta di capitano. Aglio: "Pronti e carichi"

Meno quattro giorni al derby. La madre di tutte le partite sta arrivando e hai voglia a definirlo un match come tutti gli altri che mette in palio i canonici due punti di campionato che se vinto migliorano la classifica. Dentro Andrea Costa-Virtus Imola di domenica 7 gennaio c’è molto di più, un incontro in arrivo dopo la tradizionale pausa di Natale.

L’ultimo impegno risale al 23 di dicembre: "Questa è una sosta che ci ha fatto bene – le parole del capitano Jacopo Aglio, classe 1995 –, ci è servita per riordinare le idee. Ma soprattutto ci ha dato il tempo per lavorare con coach Mauro Zappi, da quando c’è stato il cambio dell’allenatore abbiamo giocato una partita dietro l’altra. L’infrasettimanale, impegni molto tosti ed è così mancato il tempo per analizzare tutto. Questi giorni di pausa li ho trovati importanti e produttivi per tutto quanto detto, vedremo se saranno serviti".

La squadra di Mauro Zappi è arrivata alla sosta con un bottino di 12 punti (l’Andrea Costa invece ne ha sei in più di punti in classifica): "Il nostro bilancio è quello di un bicchiere mezzo pieno, abbia fatto il percorso che dovevamo, ci sono stati errori e difficoltà. Siamo però dove volevamo essere in questo momento. Va detto che qualche vittoria in più sarebbe stata meglio averla in cassaforte. Però tutto sommato quello che abbiamo fatto è positivo. Non mancano i rimpianti però, ci sono due/tre partite che potevamo vincere, sarebbe bastata più attenzione. Sono state perse delle gare per degli errori di attenzione più che per la disparità di livello con l’altra squadra. Potevamo avere benissimo sei punti in più anche noi, mi viene in mente Chieti dove nonostante le assenze abbiamo fatto una buona gara, ci è mancato solamente il finale. Andiamo avanti tutti insieme per la nostra strada, sapendo di dovere crescere e di dovere migliorare in ogni allenamento in cui ci presentiamo per lavorare".

In questi giorni la Virtus è in palestra a preparare il derby che i gialloneri giocheranno da squadra in trasferta al PalaRuggi: "Sarà un derby intenso, quest’anno l’Andrea Costa ha trovato un buon ritmo, viene allenata molto bene e la classifica dice che stanno avendo un buonissimo percorso rispetto a quanto si aspettava. Siamo pronti, carichi, per molti sarà il primo derby, la prima atmosfera di questa partita speciale. Ci saranno tante emozioni, sarà solo il campo a contare. Spero sia un derby corretto, un’occasione per tutta la città per venire al palazzetto a vedere le due squadre. Che vinca il migliore".

La società Virtus Neupharma Imola ha comunicato che i tagliandi saranno disponibili presso la sede di via Carducci 57/c anche oggi dalle 18 alle 19.30 e sabato dalle 10.30 alle 12.

Il biglietto sarà acquistabile al costo di 15 euro, il ridotto (12-16 anni) a 12 euro; i ragazzi fino agli 11 usufruiranno invece dell’accesso gratuito.