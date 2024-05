Virtus Pronta una piccola rivoluzione nel club

In casa Virtus Imola tutto tace da oltre un mese. Dopo la sconfitta nel derby con l’Andrea Costa, non è accaduto più nulla o quasi se non l’addio di Mauro Zappi (che poi ha trovato un nuovo lavoro come coach all’Olimpia Castello, domani ci sarà la presentazione ufficiale). Sotto la cenere però c’è qualcosa che sta bruciando e porterà presto delle novità. In prima battuta il cambio di assetto societario, a febbraio l’amministratore delegato di Agrimola Luca Sassi aveva preso il 39,7% delle quote, ora lo stesso Sassi ha trovato l’accordo per la cessione delle sue azioni con il promotore finanziario Luca Marchetti.

Quest’ultimo è stato già dirigente della V giallonera e anche dell’Imolese calcio. Gli attuali soci però hanno il diritto di prelazione e non è da escludere che il presidente Davide Fiumi, il fratello Alessandro, Corrado Passera, Stefano Loreti possano decidere entro il 17 giugno di rilevare le quote di Sassi. Un cambio di scenario inaspettato, una sorta di fulmine a ciel sereno arrivato un po’ a scompaginare i piani del club giallonero.

Già la prossima settimana potrebbero esserci delle novità e si capirà se Luca Marchetti tornerà effettivamente alla corte giallonera o se le quote di Sassi verranno ripartite fra i componenti dell’attuale assetto.

Ogni scenario è possibile.

Intanto c’è da pensare al futuro, il timone della squadra sarà nelle mani di coach Gianluigi Galetti, appena il tecnico potrà essere annunciato, saranno anche più chiare le strategie che riguarderanno il roster 2024/2025.

Al fianco di Galetti ci sarà come vice Aki Zarifi, uno che a queste latitudini conosce già l’ambiente per averci giocato, mentre in tempi più recenti ha pure guidato la Virtus dalla panchina.

Molti dei protagonisti dell’ultima stagione giallonera saluteranno la compagnia, si punterà su elementi che hanno già una grande esperienza in categoria. Dovrebbero rimanere Dario Masciarelli, Luca Valentini, Marco Barattini e Daniele Ohenhen che però ha molte richieste.

Sono in corso valutazioni anche sugli altri elementi della rosa, ha già il contratto Gianmarco Fiusco, reduce da un intervento ad un ginocchio.

Ritornando allo staff tecnico, ha già salutato la compagnia il preparatore Giorgio Devetag: "Non sono stato confermato – dice con un po’ di rammarico Devetag – nonostante il lavoro migliorativo sui giocatori più giovani e sui giocatori della prima squadra. Ringrazio la società Virtus Imola per le opportunità che mi sono state date e che io ho pienamente rispettato".