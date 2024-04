Virtus, rivoluzione dietro l’angolo. Torreggiani: "Il finale ci ha deluso"

La delusione in casa Virtus è forte. Un derby perso porta sempre dietro di sé quell’alone di rimpianto, di quel qualcosa che poteva andare diversamente.

L’Andrea Costa si è presa i due punti e pure la partecipazione ai playoff. Non solo la sconfitta di domenica sera nelle corde di club e tifosi, ma pure l’ultimo periodo di regular season che ha regalato solo bocconi amari e non gioie.

"La partita di domenica è stata vinta – commenta il direttore generale della Virtus Gabriele Torreggiani – con pieno merito da chi aveva più motivazioni, non da chi è più forte. Un match dove alla vigilia partivamo alla pari, ma poi sul campo la differenza l’hanno fatto gli stimoli e appunto le motivazioni maggiori da parte dei biancorossi".

La Virtus ha centrato la permanenza in categoria, anche l’anno prossimo sarà serie B Nazionale, ma nell’ultimo mese sono arrivate cinque sconfitte consecutive.

"I cinque passi falsi consecutivi sono una delusione molto grande. Complessivamente siamo contenti per il risultato conseguito sul campo, essere salvi aritmeticamente con largo anticipo è quello che ci aspettavamo. Come club siamo delusi per il finale di regular season, questo ci poterà a fare delle valutazioni sul futuro e su come sarà la prossima Virtus".

La società giallonera avrebbe partecipato volentieri ai playoff.

"L’annata è stata positiva, la salvezza era il nostro obiettivo di partenza, ci aspettavamo un percorso diverso nelle ultime curve della regular season dove sono mancate le motivazioni, quanto visto è stato deludente. Dovremo fare delle riflessioni sul lavoro dello staff e dei giocatori. Fino a un mese fa l’idea della Virtus era quella di non cambiare tanto. Il finale di campionato apre nuovi scenari da perseguire per il bene della squadra, della società e di tutto l’ambiente che ci circonda. Faremo tutte le azioni possibili per essere ancora più competitivi nel futuro".

Un domani in cui ci sarà un campionato ancora più impegnativo e diverso: "Sembrava che dovessero esserci 3 gironi da 14 squadre, invece molto probabilmente saranno solo due raggruppamenti con 21 team, questo significa 12 possibili turni infrasettimanali. Se così sarà dovremo virare e pensare su giocatori sempre più professionisti. Tutte queste possibilità impongono delle scelte e per questo la Virtus potrebbe essere diversa".

L’impressione è che potrebbe esserci una rivoluzione in arrivo.