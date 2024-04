Virtus, sorrisi e ambizioni. Fiumi: "Obiettivi raggiunti . I playoff? Noi ci crediamo»

La Virtus Imola è reduce da tre sconfitte consecutive. Passi falsi arrivati in maniera diversa, l’ultimo con Mestre che ha dimostrato di essere una grande squadra. La Virtus non è stata da meno e ha dovuto fare i conti con l’assenza di Marco Barattini e le condizioni precarie di Dario Masciarelli, Francesco Magagnoli e Gioacchino Chiappelli.

In condizioni normali, probabilmente i gialloneri avrebbero avuto la meglio. In vista della prossima gara c’è da capire se Barattini potrà essere protagonista a Padova, oppure sarà ancora una volta ai box. Tre stop consecutivi, un barlume di speranza per poter partecipare ai playoff, ma non dipende solo dalla Virtus. In un campionato così competitivo tre gare senza vittorie qualche equilibrio l’hanno spostato.

"Non sono preoccupato per le tre sconfitte consecutive – commenta il presidente Davide Fiumi –, nonostante i tre risultati negativi va detto come la squadra sia sempre stata molto unita e ha dato tutto quello che aveva".

Con quattro giornate d’anticipo sulla fine della regular season, gli uomini di Mauro Zappi hanno centrato la salvezza.

"Sono soddisfatto per il campionato, la Virtus ha raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio anno. Il primo era quello di rimanere ancora in categoria anche per la prossima stagione".

C’è ancora una piccola speranza per poter partecipare ai playoff. La Virtus oltre a vincere gli incontri che ancora mancano, deve pure sperare in qualche risultato favorevole proveniente dagli altri campi.

"Finché l’aritmetica non ci condannerà, dovremo crederci fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. In questo campionato tutto è possibile".

Durante la stagione è cambiato l’assetto societario. Dopo l’ingresso dello stesso Fiumi sono entrati nuovi soci per creare una Virtus sempre più forte e solida a tutti i livelli.

"Siamo un bel team, che ha lavorato insieme tutto l’anno, anche a livello societario sono soddisfatto degli obiettivi che abbiamo raggiunto".

La Virtus giocherà prima a Padova e poi chiuderà la stagione al PalaRuggi con l’Andrea Costa:

"Ci sono ancora due partite da giocare – chiude il presidente Fiumi-, mi aspetto due vittorie per chiudere il campionato in bellezza".