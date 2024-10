Virtus, un avvio di stagione da sogno: "È una squadra che non si abbatte"

"Fa piacere vedere una squadra così giovane che nei momenti di difficoltà non si abbatte ma prova a recuperare, che cerca di ovviare con una difesa aggressiva a fasi complicate in attacco. È una formazione che non molla". È soddisfatto Massimiliano Domizioli (foto), coach della Virtus Civitanova, dell’inizio di campionato con la squadra che ha 6 punti dopo 4 giornate del torneo di B interregionale di basket. "Fa piacere – aggiunge – questo cammino considerando che ci siamo presentati al via con una formazione che, a parte uno o due elementi, è giovane e proviene dalla C. Noi stiamo pensando alla salvezza, a inizio stagione i pronostici ci indicavano come una delle formazioni che avrebbe dovuto sudare per mantenere la categoria" La partenza è stata molto positiva, magari è stata svolta una preparazione per essere subito pronti al via. "No, abbiamo svolto un lavoro normale in estate. Posso contare su un organico molto allenabile e che punta tanto sull’aspetto fisico. In estate abbiamo spinto molto durante gli allenamenti perché i ragazzi lo hanno permesso essendo giovani, siamo una squadra che deve crescere nell’aspetto tecnico individuale e di squadra, sul piano fisico e nella conoscenza del gioco e del campionato".