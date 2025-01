Virtus. "Una partita condizionata dagli infortuni»

"Abbiamo fatto una gara più che onesta fino a quando abbiamo potuto, fino a quando i giocatori hanno avuto un po’ di energia". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus, individua le cause della sconfitta a Porto Recanati. "Dall’inizio – spiega - non abbiamo potuto contare su Santi, poi si sono infortunati De Florio e Liberati, eppure eravamo sotto di 7 punti a 10 minuti alla fine". Alla fine i civitanovesi sono usciti battuti 74-49. "Siamo crollati nell’ultimo quarto – dice – quando è venuta fuori la stanchezza e non avevamo più rotazioni. Noi ci abbiamo provato, abbiamo lottato per 20 minuti alla pari, è stato difficile senza De Florio che, menomato, ha fatto più di quanto era lecito attendersi. Quel punteggio finale è stato determinato dall’ultimo quarto perché fino al trentesimo eravamo sotto di 7" Il punteggio non deve fare pensare a una gara in cui la squadra civitanovese sia stata dominata. "Noi – dice Domizioli – siamo stati in difficoltà negli ultimi 10 minuti per meriti degli avversari e per la mancanza di rotazioni, ma i miei hanno lottato".