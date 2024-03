Virtus Zotti: "Il segreto? Vincere divertendoci"

Le società sportive fanno la loro storia grazie agli uomini che lavorano, portano avanti idee a volte anche dietro le quinte senza avere la luce dei riflettori puntata addosso. La Virtus delle ultime dieci stagioni ha un denominatore comune in panchina: si chiama Andrea Zotti ed è l’attuale vice di Mauro Zappi. Zotti con un passato da playmaker fra B e C, ha lavorato in giallonero per cinque stagioni con Marco Regazzi, in precedenza era stato al fianco di Tassinari, Marchi, Lunghini e Alfieri. Tanti allenatori, ognuno di loro con Zotti dentro lo staff. Un trait d’union, un segnale di continuità che ha contrassegnato l’ultimo decennio della V imolese, capace di salire dalle categorie regionali alla serie B Nazionale giocata per il secondo anno consecutivo: "Rispetto alla scorsa stagione – commenta Andrea – le squadre che abbiamo incontrato hanno un livello fisico e tecnico indubbiamente superiore ed è sicuramente stata una grande sfida stimolante farvi fronte in questo torneo 2023/2024 che stiamo vivendo e di cui sta finendo la regular season". La serie B di quest’anno è a un livello molto alto, dopo qualche passaggio a vuoto, i gialloneri si sono messi in carreggiata con una bella serie di risultati: "La Virtus ha fatto un gran campionato, lo dicono i numeri, ma soprattutto il seguito di tifosi e l’entusiasmo che ci circonda in casa e in trasferta. Il merito è dei ragazzi che stanno giocando alla grande, di uno staff che ha fiducia in loro e una società capace di metterci sempre nelle condizioni migliori per rendere in questo modo".

Gli uomini di Zappi si sono posizionati nella parte sinistra della graduatoria e sono in gioco per tutti i fronti: "Il nostro obiettivo credo sia quello di provare a vincerne il più possibile, giocando col sorriso sulle labbra divertendoci e facendo divertire i nostri tifosi, che è un po’ il segreto delle nostre vittorie".

Il campionato è fermo, alla ripresa la V imolese affronterà Bisceglie, un finale di stagione dove il primo step è conquistare almeno il 13° posto che vale la salvezza matematica senza appendici: "La pausa è capitata al momento giusto per poterci ricaricare, dopo la cavalcata fatta dal derby vinto in casa Andrea Costa in poi, ne avevamo davvero bisogno".