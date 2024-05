Vis Format, le finali di basket integrato

Il 19 aprile a Sassuolo si è svolto un evento che ha riscaldato i cuori degli appassionati di basket: le finali di basket integrato. In questa giornata di sport e integrazione, la squadra Vis Format, sponsorizzata da Errebi Technology e composta da dieci talentuosi ragazzi - Luca, Davide, Giada, Jasmine, Inri, Niclas, Andrea, Giulio, Emma e Steven - ha dato prova di grande spirito di squadra e abilità tecniche. Nonostante l’assenza di Margherita e Oreste, che avevano contribuito ai successi precedenti, la squadra, guidata dall’allenatore-giocatore Daniele Bonora e dal suo fedele coadiutore Matteo Vaccari, ha affrontato le semifinali con determinazione e grinta. La partita contro il Dream Team Piacenza era alla loro portata, ma alcuni errori decisivi sotto canestro hanno impedito alla squadra ferrarese di aggiudicarsi la vittoria. La battaglia per il terzo posto ha visto la Vis Format confrontarsi con la forte squadra di Acquerello Piacenza. Anche in questa occasione, nonostante una sconfitta, il morale è rimasto alto, testimoniando la resilienza e la passione di questi atleti.