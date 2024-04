Vis Rosa di Granarolo dell’Emilia, storica promozione in Serie B per il basket femminile cittadino

E’ festa per le ragazze della Vis Rosa, che a Granarolo dell’Emilia conquistano una storica promozione in Serie B ribaltando il -6 dell’andata grazie ad una grandissima prova corale e possono così festeggiare l’ambito salto di categoria. Per il sodalizio ‘vissino’ si tratta di un altro grande risultato raggiunto, che testimonia l’ottimo lavoro svolto dalla società del patron Bertelli anche sul versante femminile: nella gara di ritorno della finalissima, alla Vis Rosa di coach Vaianella serviva ribaltare il 38-44 dell’andata al Palapalestre, e così è stato.

A Granarolo le giovani ferraresi si sono infatti imposte per 59-51, sovvertendo i pronostici e regalando al folto pubblico presente una grandissima emozione.

Anche quando la gara sembrava sfuggire di mano, il merito delle ragazze è stato quello di non mollare, giocando una gara coraggiosa e gagliarda: la sofferenza della prima parte di match è stata poi ripagata da un finale in crescendo, grazie al quale la truppa di Vaianella ha colto un risultato storico, quello della promozione in Serie B.

Nel turno precedente le giovani ‘vissine’ avevano eliminato Noceto nel doppio confronto, accedendo così alla finale. Un altro bel capitolo da inserire nella già ricca storia della pallacanestro cittadina. Il basket femminile cittadino (in provincia resiste Vigarano, che si sta giocando la permanenza in serie A2) torna così in una categoria più consona a una tradizione importante, che l’ha visto anche protagonista nei campionati maggiori per molte stagioni.

