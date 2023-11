Vis under 19 travolgente. Stende Varese e resta prima

Nona giornata di andata del campionato Under 19 Eccellenza, che vede la Bondi Vis di coach Santi affrontare in casa la Robur et Fides Varese. Primo quarto dove è la Bondi Vis a partire fortissima, mettendo subito le cose in chiaro con un parziale di 21-0 costruito con una difesa impenetrabile e dei facili contropiedi alternati a buoni tiri dall’arco. I biancoazzurri viaggiano sulle ali dell’entusiasmo sfruttando la maggiore fisicità e la migliore qualità tecnica. Si arriva a fine quarto sul 35-14.

Secondo quarto dove i nostri ragazzi continuano a segnare con tantissima continuità nonostante Varese lotti su tutti i palloni senza mai mollare ma la Bondi Vis è troppo forte e si arriva alla pausa lunga sul 65-35.

I restanti due quarti sono semplicemente un continuo di quello visto in precedenza, con i biancoazzurri che trovano punti da tutti i componenti della panchina fatta eccezione per Bondesani che è ancora infortunato. Si arriva prima sul 101-50 a fine terzo quarto, per poi concludere la gara con la vittoria della Bondi Vis col punteggio di 132-67.

Partita senza storia dominata dai nostri ragazzi dall’inizio alla fine. Onore, comunque, alla Robur et Fides Varese che non ha mai smesso di giocare e ha continuato a lottare per tutti i 40’.

Vis che trova quindi l’ottava vittoria consecutiva e resta ancora imbattuta. Ora dovrà affrontare una difficile trasferta sul campo ostico di Fidenza, lunedì 4 dicembre ore 19:30 contro la Pallacanestro Fulgor.

Tabellini Bondi Vis: Bellini 18, Romondia 11, Bondesani, Braga 17, Jovanovic 7, Sankare 18, Yarbanga 13, Boggian 4, Giovannelli 16, Ouattara 10, Cazzanti 13, Farina 5. All. Santi, 1° Ass. Bottoni, 2° Ass. Filieri, Preparatore Bonati.

