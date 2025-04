Vismederi Costone domina a Gazzada: vittoria netta 92-72

GAZZADA

72

COSTONE

92

LAGHI GAZZADA: Aliverti, Cassinerio 2, Mina 5, Tannoia 6, Pesenato 10, Veronesi, Pisoni, Dell’Acqua 4, Dagri 13, Gaye 14, Carnelli, Lovato 18. Allenatore Bianchi.

COSTONE: Brocco, Massari ne, Nasello 9, Paoli F. 14, Paoli M. 19, Banchi 11, Zeneli 6, Bruttini, Sebastianelli 11, Bastone 19, Torrigiani 3. Allenatore Belletti.

Arbitri: Molteni, Martinetti.

Parziali: 24-30, 41-59, 57-73.

GAZZADA – Il Costone c’è e non vuole mollare. A Gazzada è arrivata una bella vittoria del Vismederi, un successo netto, frutto del grande carattere oltre che della qualità di gioco dei gialloverdi. 92-72 il punteggio finale che ha premiato un Costone ottimo, determinato e sempre costantemente in controllo del gioco. La partita era iniziata subito con un Vismederi molto ispirato che, dopo aver preso le misure ai padroni di casa, piazzava un parziale di 9-0 che, dal 13-11 Gazzada, ribaltava letteralmente l’inerzia dell’incontro dandola definitivamente in mano a Zeneli e soci. Solo qualche conclusione dall’arco permetteva ai lombardi di restare a contatto al termine di una prima frazione di gioco conclusa in vantaggio dal Costone, con il punteggio elevatissimo di 30-24. Ma anche nel secondo periodo era la squadra di coach Michele Belletti a comandare le danze, giocando con attenzione in difesa e autorità in attacco. Una combinazione dei gemelli Paoli portava i gialloverdi sul +14 (39-53) a 3’ dall’intervallo lungo. Il Vismederi però non si fermava e continuava a premere sull’acceleratore fino a metà a gara, traguardo tagliato con quasi 60 punti totali e un netto +18 sul tabellone (break finale di 7-0 con canestri di Bastone, Sebastianelli e Filippo Paoli). Il terzo quarto si apriva con un parziale di 11-4 per Gazzada che cercava di riaprire la contesa e scuotersi in attacco. Ciò nonostante il Costone non si scomponeva continuando a difendere bene e a far circolare la palla in attacco con qualità. Nasello, Sebastianelli e Bastone dalla lunetta procuravano il momentaneo +19 sul 73-54, prima che una tripla dei locali facesse entrare le squadre nell’ultimo periodo con il vantaggio Vismederi fissato sul 73-57. La partita di fatto finiva qui, l’ultimo quarto era garbage time e il Costone amministrava senza problemi superando i 20 punti di vantaggio a metà quarto dopo due liberi di Matteo Paoli. Il +20 diventava definitivo anche alla sirena finale dopo un ultimo canestro di contropiede di Bastone.

AF