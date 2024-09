Vismederi Costone presenta il suo universo: "Numeri importanti, siamo un riferimento"

"Vedere il palazzetto pieno è energia pura. Tutti insieme siamo il Costone e insieme ci diamo reciprocamente la forza per crescere". Lo ha detto il capitano del Costone Luigi Bruttini, ricevendo la maglia del Costone da Sara Pugliese che, nell’occasione rappresentava Vismederi, main sponsor del sodalizio cestistico gialloverde. È stato uno dei tanti momenti emozionanti della presentazione del Costone (nel giorno del compleanno del presidente Emanuele Montomoli assente per motivi professionali), sia a livello di prima squadra che di minibasket, settore giovanile, Costone femminile, ’cantera’ compresa e Baskin.

"È sempre molto emozionante essere qui. Ci siamo e siamo pronti: ci sono il settore giovanile e il minibasket che ci danno sempre grande carica, c’è il Baskin che è il nostro orgoglio, è quindi un momento importante di grande partecipazione". Così Andrea Naldini, direttore generale del Costone a margine della presentazione delle squadre. "Abbiamo numeri importanti – ha detto ancora Naldini –, siamo fieri di poter essere diventati un punto di riferimento per la città. Il nostro minibasket ha oltre 150 ragazzi. Insieme al femminile, siamo una famiglia che sta crescendo in maniera esponenziale. Vogliamo crescere ancora – ha proseguito –, anche per far interagire prima squadra e giovanili".

Un compito che sembra essersi preso in carico il neo-coach della prima squadra Michele Belletti: "Vogliamo creare un ambiente unico tra giovanili e prima squadra – ha detto proprio il capo allenatore costoniano –. Vogliamo rendere orgogliosa la nostra società, mi prendo l’incarico di fare da trait d’union perché tutti si sentano partecipi del progetto. Siamo una neo-promossa ma non ci spaventiamo – ha detto ancora Belletti –. Le prime due partite sono molto probanti contro Quarrata ed Empoli, che sono le due grandi favorite del campionato. Incontrarle subito ci serve per capire qual è il gap con le più forti e tentare di fare uno sgambetto. Ci proveremo".

Del livello del campionato e delle insidie della stagione ha parlato anche il ds del Costone Francesco Bonelli: "Il nostro obiettivo è mantenere la categoria e di consolidarsi. Siamo consapevoli che la formula del campionato è molto complessa ma siamo pronti a lottare fino alla fine. Affrontiamo subito Quarrata – ha concluso il ds gialloverde riferendosi all’opening game di campionato di domani sera alle 21 –. Andiamo là con l’entusiasmo della matricola, consapevoli che non abbiamo nulla da perdere. Il peso del pronostico quest’anno non è sulle nostre spalle".

Andrea Frullanti