Vittoria scacciacrisi per la 4 Torri. Sorride l’under 14, cade l’under 17

Nella settimana di partite per il vivaio Despar 4 Torri sorride solamente l’Under 14 Silver dei coach Pasetti e Folchi, che ritrova il successo contro Gallo dopo un periodo negativo. I granata, contrapposti a una delle formazioni più solide del campionato, dopo un avvio stentato riescono a raddrizzare la gara e a cogliere una vittoria interna importantissima, soprattutto per il morale. Al termine è 64-58, un successo scaccia-crisi per gli Under 14 granata.

Negative invece le due uscite esterne di settimana. L’Under 17 Silver, impegnata sul campo di Santa Maria Maddalena, soccombe al Basket Estense 2011 in una partita a punteggio molto basso, terminata 56-38. Sconfitta netta anche per gli Esordienti sul parquet della Matilde Basket Bondeno.

Privi di alcuni giocatori fondamentali, i granata vanno in difficoltà già dal primo quarto, subendo l’atletismo e la maggiore aggressività dei padroni di casa. Nel secondo tempo si vede un piccolo risveglio con Narindal ed Er Radha, che provano ad attaccare con più convinzione il canestro avversario. La Despar mette tanto impegno in campo nel terzo periodo, ma Bondeno domina sotto canestro e segna in contropiede: l’ultimo tempo è di grande sofferenza, e vince con ampio margine la Matilde per 12-4 (per punti segnati 65-10).