"Vogliamo una palestra"

"I numeri degli iscritti sono in crescita e l’entusiasmo di certo non ci manca. Così come le idee e i progetti per il prossimo futuro".

Carlo Venturi, presidente della ‘Livio Neri’, società cestistica cesenate, analizza con soddisfazione i primi mesi della nuova stagione. "Contiamo su circa 300 tesserati – commenta – un ottimo dato che conferma la costante crescita e le prospettive sono rosee. Il termine non è usato a caso, dal momento che quest’anno abbiamo allestito anche un nostro primo gruppo femminile e nella prossima stagione ne aggiungeremo almeno altri due. Le ragioni sono nel crescente apprezzamento che riscuote il nostro minibasket, che ci permette di dare continuità ai progetti di crescita, sportiva e non solo, di atlete e atleti".

I numeri sono ancora provvisori, visto che la ‘Livio Neri’ è in procinto di confermare il suo percorso di formazione nelle scuole, partendo dagli asili e arrivando alle superiori. "L’obiettivo – riprende Venturi – è duplice. Da una parte c’è la voglia di promuovere la pallacanestro, invitando le nuove generazioni al basket, ma dall’altra l’occasione è importante per avere uno spaccato della nostra società e dei nostri giovani, incentivando la condivisione, e la maturazione dello ‘spirito di squadra’ per affrontare difficoltà e per sposare corretti e sani stili di vita".

I risultati arrivano, non a parole, ma con i fatti. La testimonianza più concreta è data dal fatto che Fulvio Neri, uno dei punti di riferimento del sodalizio, è stato nominato dalla Federazione responsabile provinciale del minibasket: "Il merito è suo – dice Venturi – e delle sue capacità, ma il traguardo raggiunto testimonia anche l’affidabilità e la solidità del nostro progetto". Tanto che si manifesta la necessità di disporre di più spazi. "Vogliamo provare a sondare un percorso come quello degli amici della Skate School e di altre realtà cestistiche romagnole: acquistare uno spazio e realizzare una nostra palestra. Il progetto è ambizioso e lo riteniamo un passaggio obbligato verso la crescita. Ci siamo già messi al lavoro". L’ultima considerazione riguarda gli atleti: "Il nostro intento è valorizzare tutti. Da una parte in relazione all’approccio con diverse discipline, sportive e non, che rientra nello studio di collaborazioni multidisciplinari che ci caratterizzano da sempre, mentre sull’altro versante c’è semplicemente la pallacanestro. Cito un esempio: Tommaso Castagnoli, uno dei nostri ragazzi più promettenti, è stato notato dalla Pallacanestro 2.015 Forlì e ora fa parte del gruppo Under 15 che disputa il campionato d’Eccellenza".