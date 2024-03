Volley b1 donne. Coppa Italia amara: la Clai si fa rimontare

Sfuma il sogno della Clai. La squadra di Nello Caliendo giocando una partita a corrente alternata è stata eliminata in semifinale da Concorezzo (3-2): le imolesi dopo aver vinto i primi due set sono uscite dal match lasciando alle brianzole la scena. Imola aveva cominciato benissimo facendo vedere una buona pallavolo e lasciando poco e niente alle avversarie.

I due set sono scivolati via senza grossi problemi, poi è successo qualcosa di imprevisto, il pallino del gioco è passato in mano a Concorezzo che non l’ha più lasciato. Una beffa per Imola che non ha saputo sfruttare i due set di vantaggio.