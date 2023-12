Volley B2 donne. Riccione ok. Gioia per Rimini

Prosegue nella sua corsa al comando, la Lasersoft Riccione, che in questa nona giornata del girone F di B2 travolge in trasferta Potenza Picena con un netto 0-3: 13-25, 14-25, 11-25. Netti tutti i parziali per la squadra di Piraccini, che mantiene così due punti di vantaggio su Pesaro. Il tabellino: Tallevi 18, Spadoni 12, Gugnali 11, Bologna 11, Godenzoni 8, Montesi 1, Calzolari, Jelenkovic libero, Tobia, Ricci, Mercolini, Spinaci. All.: Piraccini.

Bella vittoria per l’Emanuel Raggini Rimini, che dopo 6 ko consecutivi va a violare il campo del Mosaico Jr Ravenna. 2-3 il punteggio al termine di una partita al cardiopalma: 25-8, 22-25, 25-21, 26-28, 10-15. Il tabellino: G. Morelli 19, Pivi 15, Magalotti 14, Orsi 13, Agostini 8, Ricci 1, Astolfi 1, Catalano 1, A. Morelli, Pasolini, Fabbri libero, Forlani, Greco, Verde. All.: Galli.

La classifica: Riccione 25, Pesaro 23, Cervia 17, Porto San Giorgio e Collemarino 16, Massa e Potenza Picena 15, Montesilvano 14, Filottrano e Mosaico Jr Ravenna 13, Pescara 8, Rimini e Castel Maggiore 6, Olimpia Teodora Ravenna 2.