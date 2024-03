Volley In Serie D maschile Massa Carrara fa tris Battuto il Camaiore Finale in crescendo La Pallavolo Massa Carrara vince 3-0 contro il Metodo Volley Camaiore, conquistando la terza vittoria consecutiva in Serie D maschile. Prossime sfide: Santa Croce sull’Arno e Delfinopescia. Classifica aggiornata.