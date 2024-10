Volley Nella “Divisione regionale 1“. Il CmC è deciso di repilcare la vittoria contro il Castelfranco

Cmc nuovamente in campo questo pomeriggio (ore 18) per la seconda giornata del campionato di Divisione regionale 1. I biancocelesti fanno visita ai pisani del Castelfranco di Sotto con l’obiettivo di replicare il successo dell’esordio con l’Invictus Livorno. Nel recupero della prima giornata i carraresi hanno battuto 69-66 i livornesi tra le mura amiche, mentre il Castelfranco ha rimedito un pesante -16 (69-53) a Calcinaia. Il Cmc trova una formazione combattiva intenzionata a rimettersi subito in carreggiata per dimenticare al più presto l’esordio negativo, ma la squadra di coach Michele Bertieri non è intenzionata ad andare a Castelfranco solo per a fare una gita.

Nella prima partita di campionato, dai giocatori carraresi sono arrivare indicazioni confortanti, sia dai pochi “anziani“ rimasti, sia dai nuovi inserimenti, compreso i giovani buttati nella mischia, ma è chiaro che, essendo solo alle primissime partite, non mancano le possibili migliorie da apportare. Una di queste è la percentuale ai tiri che nella gara di mercoledì sera è stata bassa, addirittura bassissima nei tiri liberi con un 19/46 (41,3 %) che vuol dire che sono stati sbagliati 27 tiri dalla lunetta. Un regalo agli avversari che in altre occasioni e con squadre meglio strutturate, potrebbe costare caro.

ma.mu.