Volley. Pfv, avvio in salita. Il Versilia chiude con una vittoria

Partenza in salita per la Sei Versilia Pfv nella seconda fase del campionato femminile di serie C: le viareggine hanno incrociato le armi con Valdarno per la terza volta in stagione e, in terra sangiovannese, hanno rimediato la seconda sconfitta di fila contro questo ostico avversario: 51-35 il punteggio che ha premiato le padrone di casa, condannando la Pfv alla quarta sconfitta stagionale, tutte arrivate nella seconda parte della stagione dopo un avvio col turbo. Nell’altra partita del gironcino a quattro, Prato ha avuto la meglio su Porcari. Classifica: Valdarno 10, Cestistica Rosa Prato 8, Sei Versilia Pfv 6, Porcari 2.

In Terza Divisione maschile, a vittoria del girone B già acquisita, il Versilia ha festeggiato di fronte al proprio pubblico con l’ennesimo successo: nella 9ª e ultima giornata di ritorno della stagione regolare, i pietrasantini si sono imposti sul Dream Basket Pisa 67-50 con una prestazione corale di squadra: la partita si è messa sui binari giusti fin dalle prime battute, nonostante una fiera resistenza da parte dei pisani, fanalino di coda del campionato. A metà partita, i neroarancio viaggiano con nove punti di vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi, lo spartito non cambia: i padroni di casa sono bravi a mettere in sicurezza il risultato, regalandosi un ultimo quarto privo di brividi. Ora la testa va ai playoff ai quali il Versilia accede da testa di serie grazie alla vittoria del girone B maturata con due turni d’anticipo sulle inseguitrici. Classifica: Versilia 28, Fucecchio 22, Calcinaia 20, Bellaria Cappuccini 16, Vicarello 16, Cacciatori e Ciclisti 14, Vicopisano 10, Pomarance 10, Dream Basket Pisa 4.