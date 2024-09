Volley PRATO. Novelli: "La sfida sarà trovare in fretta l’amalgama giusta»

Il Volley Prato torna al lavoro. Gradualmente, prima i giovani e poi la Serie C, la società del presidente Giovanni Giuntoli riporta in palestra tutti i suoi atleti e dà di fatto il via alla stagione 2024-2025. Si è partiti ieri con i ragazzi del’Under 15 ed Under 17 che si sono dati appuntamento ai campi da beach volley della piscina di Mezzana. Il 2 settembre sarà invece la volta della prima squadra. I componenti della serie C maschile si ritroveranno agli ordini di coach Novelli alle ore 20.30 presso la palestra dell’istituto comprensivo Sem Benelli a Iolo. Un raduno che darà via alla preparazione atletica in vista di un torneo di massima categoria regionale estremamente competitivo e difficile, come emerge anche dalle parole del coach pratese.

"Sicuramente avremmo preferito essere inseriti nel gruppo cosiddetto di terra – dice coach Mirko Novelli –. Questo per motivi logistici, visto che nel gruppo B dovremo fare trasferte più lunghe, ma anche tecnici. Siamo inseriti in un gruppo estremamente equilibrato in cui saranno ammesse alla seconda fase valida per la promozione solo quattro squadre che, tra l’altro, si porteranno dietro i punti dei confronti diretti giocati nella prima fase. Ci attende un torneo compresso in cui non saranno ammessi passi falsi e questo, almeno sulla carta, non è certo un vantaggio per un gruppo fortemente ringiovanito che dovrà trovare velocemente amalgama, punti di riferimento ed equilibri".