Volley Serie A2. E se la svolta arrivasse in casa della capolista?. La Conad a Grottazzolina prova a uscire dalla crisi

Conad (16) a caccia di una prestazione che sappia di svolta. Reduce da 5 stop consecutivi, la formazione giallo-rossa affronta alle 18 una delle trasferte più complicate della sua stagione, quella valida per la seconda giornata di ritorno sul campo della capolista Yuasa Battery Grottazzolina (35).

Un ostacolo impegnativo, visto che i marchigiani stanno dominando il girone, ma dove un destino che sembra segnato in partenza può in realtà trasformarsi in un’opportunità, scendendo in campo senza nulla da perdere. Marks, out nelle ultime due sfide, dovrebbe essere recuperato; nel caso il tedesco non ce la faccia, spazio a Suraci in diagonale col palleggiatore Sperotto.

"In questo momento abbiamo alle spalle cinque sconfitte e nessun punto" spiega lo schiacciatore Matteo Maiocchi. "Anche all’inizio della stagione abbiamo perso tante partite, ma comunque siamo stati bravi a portare a casa qualche punto e a farci valere; adesso il livello si è alzato ancora di più, bisogna rimboccarsi le maniche e giocare al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti, anche con Grottazzolina".

I giallo-rossi, in settimana, hanno lavorato sugli avversari: "La partita di andata (persa al tie-break – ndr) ci ha dato buone indicazioni. Dovremo fare molta attenzione ai particolari e al contrattacco. La loro battuta è molto insidiosa, la nostra ricezione dovrà farsi trovare pronta".

Gli avversari. Grottazzolina, che presenta come ex il centrale Mattei e il palleggiatore Marchiani, comanda il raggruppamento con 5 punti di vantaggio su Prata di Pordenone e, in stagione, ha perso solo due volte, entrambe in 5 set, con Santa Croce nel girone d’andata e nell’ultimo match contro Cuneo.

"Reggio è una squadra che all’andata ci ha fatto soffrire tantissimo – spiega il tecnico dei padroni di casa Massimiliano Ortenzi – noi in quell’occasione andammo un po’ sulle montagne russe con una prestazione altalenante. Nelle ultime due gare hanno giocato senza Marks, il loro opposto titolare, ma Suraci ha fatto molto bene, in più si sono rafforzati con Preti che è molto esperto per la categoria. Dovremo essere bravi a concentrarci sul nostro gioco, fare un bel lavoro al servizio e tenerli lontani da rete". Tra i giocatori più pericolosi l’opposto danese Breuning Nielsen, che divide il ruolo di principale opzione offensiva dei suoi con Fedrizzi. I precedenti vedono Grottazzolina avanti 6-1, dirigono l’incontro Gaetano e De Simeis.

