Volley serie B: "Scelta dovuta a un legame di famiglia con la società». 4 Torri, entra Ferroni. È il direttore operativo

VOLLEY

Nuovo prezioso ingresso nella famiglia 4 Torri. Giorgio Ferroni (foto) è il nuovo direttore operativo della società granata. Avvocato ferrarese, governatore del distretto Lions 108TB (che coordina i club attivi nelle province di Bologna, Ferrara, La Spezia, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rovigo), Ferroni spiega la sua scelta.

Perché ha deciso di entrare in 4 Torri?

"Prima di tutto devo dire che sono un romantico – le parole di Giorgio Ferroni – sono legato a questo sport e a questa società perchè mio papà ha giocato nella 4 Torri e poi io stesso ho giocato nelle giovanili di quella che allora si chiamava Les Copains. Ricordo alcune partite in cui ero raccattapalle. Sono comunque uno sportivo in genere perché ho poi giocato anche a basket e seguo anche la Spal. Per cui, quando il presidente Alberto Bova mi ha contattato, per chiedermi di dare una mano, ho detto subito si".

Direttore operativo, cosa comporterà questo ruolo?

"Abbiamo scelto il nome di questo ruolo anche per una questione di scaramanzia, perché come direttore operativo del Ferrara Film Festival credo di aver svolto un buon lavoro, dato il successo della manifestazione. Direttore operativo significa tutto e niente, di certo ho l’obiettivo di portare sempre più persone al palasport, a vedere le partite della prima squadra. Vorrei avvicinare di più la città a questo sport e a questa società. Iniziative? Sono allo studio".

Un coinvolgimento che si spera possa portare anche a un maggiore apporto di sponsor…

“Credo tantissimo in questo progetto. La città va coinvolta di più. Mi è stato chiesto di mettermi in gioco e io ci sto. Le persone che sono già state coinvolte nella 4 Torri stanno facendo il meglio possibile ma Ferrara deve crescere sempre di più insieme alla pallavolo".