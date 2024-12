Vuelle Pesaro batte Fortitudo Bologna 82-61: passata la prova del nove

Pesaro, 29 dicembre 2024 - Al di là dello schiacciante risultato in favore di Pesaro contro la Fortitudo Bologna (82 a 61), il match che si è disputato nel pomeriggio al PalaVitri, davanti alle telecamere di Rai Sport, ha messo insieme un mix di fattori che hanno fatto tutti uscire dai peggiori bar di Caracas del basket: derby antico che affonda nel tempo, sugli spalti 8mila spettatori, e quindi i soliti cori che hanno sempre contraddistinto gli scontri tra Pesaro e Bologna.

A ballare sulle tribune, alla fine, i tifosi della Carpegna Prosciutto anche perché questa gara era molto attesa. Era la prova del nove della crescita della formazione di Leka che con questa vittoria infila la quinta vittoria consecutiva che porta la formazione pesarese non in paradiso ma a mezza classifica. A seguire la Fortitudo, benché ci fosse la diretta Rai, oltre un migliaio di tifosi.

Un match strano quello che ha messo di fronte la formazione di Leka a quella di Caja perché il match ha viaggiato soprattutto intorno a due uomini: Ahamad per la Carpegna Prosciutto che ha chiuso con 32 punti segnati con un 7 su 9 nelle bombe nei primi venti di gioco e con Aradori sul fronte opposto che ha chiuso con 25 punti con 6 su 10 dalla distanza. E proprio grazie ad uno dei giocatori simbolo della Fortitudo che Caja è riuscito più volte a riprendere in mano la matassa di una gara che non stava deponendo bene per i suoi. Poi negli ultimi dieci minuti quando Ahmad e Aradori si sono controllati a vicenda, la partita ha preso un distacco molto consistente in favore di Pesaro raggiungendo i 21 punti. Una Vuelle che ha costruito la vittoria su una buona difesa tanto da concedere solo 11 punti agli uomini dell'Aquila nei primi dieci di gioco. Una vittoria quella dei biancorossi pesaresi che sancisce definitivamente che la formazione di Leka è completamente uscita dalla crisi di inizio campionato.

Il tabellino

VICTORIA LIBERTAS PESARO 82

FORTITUDO BOLOGNA 61

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Bucarelli 8, King 9, Maretto 8, Ahmad 32, Zanotti 12; Imbrò 3, Lombardi 4, De Laurentiis 6, Cornis, Stazi, Petrovic ne. All. Leka.

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 6, Bolpin 3, Mian, Gabriel, Freeman 16; Vencato, Panni 3, Aradori 25, Battistini 4, Cusin 4. All. Caja.

Arbitri: Pellicani, De Biase, Morassutti.

Note: parziali 26-11, 44-37, 61-48.

Tiri da due: Pesaro 12/25; Fortitudo 13/38. Tiri da tre: 14/36; 9/26. Tiri liberi: 16/20; 8/11. Rimbalzi: 40; 42.